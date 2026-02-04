Habló la mamá del nene de 2 años al que le diagnosticaron cáncer en Florianópolis: “Se vienen meses difíciles”

NACIONALES

La mamá de Felipe, el nene de dos años al que le diagnosticaron un cáncer avanzado mientras estaba de vacaciones en Brasil , contó cómo será la nueva etapa que enfrentará su hijo. María de los Ángeles Solís compartió un emotivo mensaje en redes sociales en el que brindó detalles sobre el estado de salud del pequeño, agradeció la ayuda recibida y anticipó que el tratamiento será largo y desafiante .

El nene ya fue trasladado al Hospital Garrahan , donde continuará su atención médica. Según explicó su madre, el primer alivio llegó cuando lograron concretar el viaje sanitario hacia Buenos Aires y confirmar que contarán con cobertura médica para el tratamiento.

“Estoy profundamente agradecida por todas las oraciones, por la preocupación de todos y por la cantidad de mensajes que recibimos. Eso es lo único que vamos a seguir necesitando de ahora en adelante”, expresó Solís. En el mismo mensaje, destacó el apoyo de quienes colaboraron para que el traslado fuera posible y remarcó que su hijo llegó en condiciones estables.

La mujer definió a Felipe como “un guerrero” y pidió acompañamiento para enfrentar el proceso que se viene. “ Es un tratamiento largo, no es fácil, pero vamos a estar fuertes para él ”, sostuvo.

De acuerdo con lo que indicó, los médicos estiman que la recuperación podría demandar al menos doce meses , aunque aclaró que todo dependerá de la evolución clínica del menor.

Además, confirmó que la familia tomó la decisión de suspender todas las colectas y campañas solidarias que habían iniciado cuando aún estaban en Brasil. “La solidaridad fue enorme y estamos eternamente agradecidos. Queremos que ahora esa ayuda llegue a otros chicos que estén pasando por situaciones similares”, explicó.

Solís también reveló cómo cambiará la rutina familiar a partir de ahora. Tanto ella como el padre del niño planean instalarse en Buenos Aires para acompañar de cerca cada etapa del tratamiento. “ Nuestra vida va a girar alrededor de Felipe durante este tiempo . Vamos a vivir acá para poder estar con él en todo momento”, contó.

La historia del nene se hizo pública luego de que su familia impulsara una campaña para conseguir un traslado sanitario desde Florianópolis . El cuadro de salud comenzó de forma inesperada cuando el padre del nene viajó con sus hijos desde Resistencia para pasar unos días de descanso en la costa brasileña. Durante el viaje, Felipe empezó a mostrar señales de malestar que con el correr de los días se agravaron.

Tras varias consultas médicas, estudios realizados en un hospital pediátrico brasileño confirmaron la presencia de tumores en diferentes partes del cuerpo. Uno de ellos fue identificado como neuroblastoma , un cáncer que suele afectar a niños pequeños y que requiere tratamientos intensivos.

La madre recordó que el diagnóstico fue un golpe inesperado para toda la familia, pero destacó que la respuesta solidaria fue fundamental para poder trasladar al menor y comenzar la atención en la Argentina.

Fuente: TN