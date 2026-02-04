Cómo hay que conservar las hojas de albahaca para que duren frescas por más tiempo

NACIONALES

La albahaca es una de las hierbas más usadas en la cocina. Sin embargo, muchas veces surge la duda de cómo se deben conservar las hojas correctamente para mantenerlas frescas por más tiempo y aprovecharlas al máximo, por eso existe una técnica infalible.

El truco más recomendado por los expertos es guardarla como si fuera un ramo de flores ¿Cómo se hace?

De esta manera, la albahaca puede durar fresca y verde hasta 7 o 10 días , sin perder su aroma ni su textura.

Si preferís la heladera, envolvé las hojas en papel apenas húmedo , ponelas en una bolsa o recipiente y guardalas en el cajón de verduras.

Si querés que la albahaca dure mucho más tiempo, picá las hojas, ponelas en una cubetera, cubrí con aceite de oliva y llevá al freezer . Así, cada vez que necesites, sacás un cubito y lo agregás directo a salsas o guisos.

Fuente: TN