Monte Chingolo: un sargento de la Federal se enfrentó con una banda que le quiso robar la moto y mató a un motochorro de 14 años

NACIONALES

El conurbano bonaerense fue nuevamente escenario de un robo que terminó con un enfrentamiento entre un policía y delincuentes, luego de que una banda intentara robarle la moto a un sargento primero de la Federal . Esta vez ocurrió en Monte Chingolo , partido de Lanús, y el hecho culminó con la muerte de uno de los ladrones, de 14 años.

Todo sucedió en horas de la tarde, entrando la noche en el Sur del Gran Buenos Aires. El sargento primero, identificado como Marcelo Oscar Sertic, circulaba con su moto Honda Titán color negra cuando en la esquina de la Avenida Teniente General Donato Álvarez y Coronel Lynch fue abordado por otras dos motos con cuatro delincuentes, algunos de ellos armados.

De acuerdo al parte que difundieron las fuerzas de seguridad, el oficial que pertenece al GEOF (Grupo Especial de Operaciones Federales) se resistió al robo de sus pertenencias.

En esas circunstancias, extrajo su arma reglamentaria y eso dio inicio a un enfrentamiento armado . En el cruce de disparos las balas del policía alcanzaron el cuerpo de un adolescente de 14 años, que cayó a dos cuadras del lugar.

El oficial de la Policía Federal resultó ileso en ese intercambio y los otros tres asaltantes escaparon sin ayudar a su cómplice , según surge de la información oficial.

Minutos más tarde, efectivos de la comisaría 6a. de Lanús llegaron a la escena del hecho, donde los esperaba el sargento primero, de 48 años. Personal de la Policía Departamental de Seguridad Lanús, a cargo del comisario mayor Ernesto Ferreyra, precintó y preservó la escena del crimen .

Peritos de la Policía Científica de la Superintendencia de Seguridad AMBA Sur de la Policía de la Provincia de Buenos Aires también se hicieron presentes y se dio intervención a la Justicia. El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 Descentralizada de Avellaneda−Lanús, que ordenó el secuestro del arma de fuego usada por el policía federal.

Además, el policía que participó de hecho fue trasladado a la Comisaría 6ta de Monte Chingolo, pero la fiscalía decidió no tomar medida alguna de restricción de la libertad.

Allí se concentraron en los minutos posteriores alrededor de 200 personas , según informó la Policía, entre vecinos del barrio y familiares del delincuente abatido. "Los mismos se encuentran con ánimos alterados", indicaron en ese momento desde la fuerza. Por ese motivo, Sertic fue retirado de allí y trasladado a la Comisaría 8va de Pico y 9 de Julio.

Fuente: Clarín