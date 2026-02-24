Mendoza: le robaron la camioneta a un ministro de Cornejo cuando estaba reunido con otro funcionario

Delincuentes le robaron la camioneta al ministro de Hacienda de Mendoza , Víctor Fayad , mientras participaba de una reunión en la casa de su par de Gobierno e Infraestructura, Natalio Mema .

El hecho se produjo este lunes pasadas las 23, cuando la Toyota SW4 gris oscuro del funcionario estaba estacionada sobre la calle.

Al terminar el encuentro y salir de la casa, el vehículo ya no estaba . Testigos contaron a la prensa local que la desaparición fue advertida de inmediato y que en ese momento se dio aviso a la Policía.

La camioneta había quedado estacionada en la calle Juan de Coria, en Chacras de Coria, una zona residencial del departamento de Luján de Cuyo. En esa vivienda reside Mema, quien había convocado a la reunión de la que participaban Fayad y otras personas.

El robo no fue el único episodio de la noche . Otro de los asistentes, el enólogo Ramiro Maures, denunció que su Nissan Frontier azul fue blanco de los delincuentes: le rompieron la ventanilla trasera derecha y revisaron el interior del vehículo. Según la denuncia, le robaron una billetera con documentación y tarjetas , un refractómetro marca Atago, una mochila Kuikma con dos paletas de pádel y la rueda de auxilio. La modalidad generó preocupación entre los presentes.

Tras constatar lo ocurrido, los funcionarios del gobierno que encabeza Alfredo Cornejo se comunicaron con el 911. A partir del llamado, se desplegó un fuerte operativo para intentar localizar la camioneta sustraída y dar con los responsables.

El Ministerio de Seguridad detalló que en el caso intervino la Oficina Fiscal de Luján junto con la Unidad Investigativa Departamental y que se activó el protocolo de rigor. Además, trabajó Policía Científica en la búsqueda de huellas y otros rastros que puedan ser incorporados a la causa.

En declaraciones a Canal 9 de Mendoza , Mema calificó el episodio como “preocupante” y sostuvo que lo sucedido “es un llamado de atención sobre la situación de inseguridad” , al tratarse de un barrio residencial. Hasta la tarde de este martes, la camioneta de Fayad no había sido recuperada y los investigadores analizaban imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas para intentar identificar a los autores.

Fuente: TN