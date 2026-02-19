Mató a su hijo de 8 años y dijo que lo había hecho para “mandarle un mensaje” a su ex: ahora se suicidó

NACIONALES

Alejandro Ruffo, el hombre que mató a Joaquín, su único hijo (de 8 años) , en Lomas de Zamora, fue encontrado muerto en la celda de la Unidad Penitenciaria N° 34 de Melchor Romero.

Fuentes oficiales informaron que el personal del penal realizaba una recorrida de rutina cuando escuchó gritos provenientes del Pabellón N° 4.

Los internos pidieron auxilio porque Ruffo se habría colgado con una sábana. Según confirmó NA, el parricida ató un extremo a la ventana de la celda N° 85 para ahorcarse. Aunque sus compañeros cortaron la tela e intentaron reanimarlo, fue declarado muerto en el lugar.

A raíz del hecho, intervino la UFI N° 3 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso la apertura de actuaciones por “suicidio”.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia.

El imputado estaba detenido desde el año pasado, bajo la carátula de “homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y con el fin de causar sufrimiento a su cónyuge” , luego de que asfixió a su hijo porque su esposa le había pedido el divorcio.

Ruffo fue encontrado gravemente herido, ya que había intentado quitarse la vida tras cometer el crimen de su hijo, pero no lo logró y se recuperó semanas después en el Hospital Gandulfo , donde confesó el crimen y el móvil.

Joaquín fue asesinado la mañana del martes 5 de agosto en su casa de Lomas de Zamora, donde vivía con su papá, Alejandro Ruffo, y su mamá, Natalia Ciak. Alejandro aprovechó que estaba solo con el nene para asfixiarlo mientras dormía. “Le tapó la cabeza con una almohada” , reveló Natalia en una entrevista con TN.

Ambos estaban atravesando un proceso de separación y hacían terapia de pareja de forma individual. Él prometió irse de la casa en pocos días, pero mientras tanto seguía ejerciendo violencia verbal hacia ella. “Estaba celoso de la relación que tenía con mi hijo” , dijo Natalia.

El día del ataque, Alejandro le preparó un café a Natalia y minutos después la llevó a tomar la combi que la trasladaba a su trabajo los tres días de la semana que asiste de forma presencial a la oficina. Es por ello que él debía llevar a Joaquín al colegio, pero nunca lo hizo.

La mujer comenzó a sospechar que algo extraño pasaba, ya que su hijo cada vez que llegaba a la escuela le avisaba, por videollamada o por mensaje de WhatsApp. Ese día no hubo señales. Con el pasar de los minutos, llamó a la institución escolar para saber si su hijo estaba ahí, y la respuesta la impactó: “Joaquín no vino hoy” .

En ese lapso, Alejandro realizó posteos en redes sociales donde insultaba a Natalia . No está claro por qué había realizado las publicaciones, pero una de las hipótesis es que se enteró de que ella se iba a ir de la casa ese mismo día . “Joaquín decía que no estaba tranquilo”, reveló la mujer en referencia a que el nene no toleraba los maltratos que ella recibía.

Cuando se enteró de que Joaco -como le decía- no estaba en el colegio, de inmediato buscó contactarse con Alejandro. Le preguntó por qué no lo llevó y por qué había subido esos estados agresivos a las redes. La respuesta fue que se quedara tranquila, que iba a borrar las publicaciones; mientras que aseguró que su hijo estaba durmiendo. “Cuando dijo eso, ya lo había matado” , recalcó.

Sin embargo, en ese momento creía que Alejandro se había llevado a Joaquín de la casa y llamó a la Policía. Alrededor de las 10:00, se fue de su trabajo porque sospechaba que algo pasaba. Cuando llegó a su casa ubicada en la calle Eustaquio Díaz Vélez —y con un patrullero que la esperó en la puerta— se encontró con la terrorífica escena: el hombre estaba en el living totalmente ensangrentado y fue trasladado al Gandulfo, mientras que el niño estaba muerto en su habitación.

Natalia Ciak subrayó que el hombre no tenía problemas mentales, tal como se mencionó en un primer momento.

Fuente: TN