Mató a puñaladas a su ex mujer después de discutir por la división de bienes

Rosa Riquelme, de 60 años, fue asesinada a puñaladas por su ex esposo, Abelardo Castro, de 69, en medio de una disputa económica.

Todo ocurrió en una vivienda ubicada sobre el Pasaje Los Andes, provincia de Corrientes. Allí, la policía encontró el cuerpo de Rosa con múltiples heridas de arma blanca, luego de que los vecinos alertaran sobre una fuerte pelea en el domicilio.

Según pudieron reconstruir los investigadores, Castro residía actualmente en Buenos Aires. Sin embargo, viajó hasta Corrientes con un objetivo claro: encontrarse con su ex mujer para firmar la documentación necesaria para la venta de una propiedad que ambos compartían.

Lo que debía ser un trámite legal para cerrar una etapa tras meses de separación, se convirtió en una trampa mortal. La tensión por el dinero y la división del inmueble escaló hasta que el hombre tomó un cuchillo y atacó a la víctima.

Denuncias previas

Rosa vivía con miedo y la Justicia lo sabía. Fuentes policiales confirmaron que la mujer ya había denunciado a Castro por violencia de género anteriormente, logrando que se dictara una restricción perimetral.

Pese a la medida judicial vigente, el encuentro por la casa fue el escenario que el femicida aprovechó para acercarse. La discusión por los bienes materiales fue el detonante de una violencia que ya tenía antecedentes.

Tras propinarle las puñaladas que le causaron la muerte en el acto, Castro intentó quitarse la vida. Sin embargo, no logró su cometido y fue hallado por los efectivos policiales aún con signos vitales en la escena del crimen.

El agresor fue trasladado de urgencia al Hospital San José, donde los médicos lograron estabilizarlo. Actualmente se encuentra internado y fuera de peligro, aunque permanece con una estricta custodia policial a la espera de ser indagado.

La causa quedó en manos del fiscal Facundo Sotelo, quien ya imputó formalmente a Castro por el delito de femicidio, que prevé una pena de prisión perpetua.



