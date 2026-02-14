Mar del Plata tiene su “Chapalermo” el sitio preferido entre los más jóvenes

ZONALES





El sector sur de Mar del Plata atraviesa una transformación marcada por la fuerte presencia de visitantes jóvenes con alto nivel de gasto. Desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura destacan que, en paralelo al buen movimiento del fin de semana largo, este público volvió a tener un rol central dentro del mapa turístico local.





El presidente del organismo, Diego Juárez, subrayó que durante la temporada se observó una rotación constante de grupos de adolescentes y veinteañeros, con especial concentración en la franja sur. Según indicó, se trata de viajeros que manejan consumos que, de acuerdo a lo que ellos mismos manifiestan, rondan entre 100 y 150 mil pesos por noche. Ese gasto no siempre se vuelca a gastronomía o espectáculos teatrales, pero sí impacta de lleno en discotecas, fiestas privadas y propuestas vinculadas a la vida nocturna.





El fenómeno, aseguran, también trajo consigo un cambio simbólico: la zona de Chapadmalal empezó a ser rebautizada por los propios jóvenes. La denominación que circula entre quienes eligen ese circuito es “Chapalermo”, una mezcla que busca asociar el perfil de playas, paradores y eventos con una estética moderna y exclusiva.





Juárez graficó el movimiento que se genera en los accesos y a la salida de los boliches como uno de los puntos más visibles de esta nueva etapa, con concentraciones masivas que se repiten cada fin de semana.





Después de varios años en los que muchos estudiantes preferían otros destinos, desde el ente consideran que la ciudad logró recuperar ese segmento gracias a la ampliación de la agenda cultural, la llegada de propuestas musicales y la consolidación de un polo nocturno atractivo. Hoy, remarcan, la juventud explica una porción importante de la ocupación, especialmente en escapadas cortas.