Arrancan los carnavales en General Madariaga: tres noches de fiesta, espuma y ritmo

MADARIAGA

Desde hoy la ciudad vuelve a latir al compás del carnaval. Durante el fin de semana largo, vecinos y visitantes podrán disfrutar de tres jornadas consecutivas cargadas de música, color y tradición popular.





El festejo tendrá un nuevo punto de encuentro: por decisión de las agrupaciones, el epicentro se trasladará al barrio Belgrano, sobre la calle Alem, en el tramo que va desde el Paseo Roberto Luna hasta Brasil. Cada noche, a partir de las 21, con entrada libre y gratuita, comenzará el desfile que promete convocar a familias enteras.





Sobre el corsódromo pasarán las históricas mascaritas a pie: Las Tunas, Los Nietos, Los Semillas Cariocas y Los Rebeldes. También dirán presente las comparsas Bellas Alas —perteneciente a la Escuela de Bellas Artes— y Anímate al Corso, que aportarán brillo, coreografías y todo el espíritu carnavalero.





La conducción del evento estará en manos de Ale Morales, mientras que la musicalización será responsabilidad del DJ Nahuel Olguín, quien preparó sets en vivo para mantener la energía bien arriba entre cada presentación.





En los alrededores habrá foodtrucks con distintas propuestas gastronómicas, y los puestos de venta de espuma estarán a cargo de las propias agrupaciones de mascaritas.





Para el gran cierre del lunes se anticipa un broche a pura música tropical con el show en vivo de Barra Libre, además de la tradicional máquina de espuma para despedir el carnaval como manda la costumbre.





Tres noches para encontrarse, celebrar y vivir el carnaval a pleno