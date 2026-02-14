Damas Gratis enamora Pinamar con un show gratuito

ZONALES





La cumbia se mete en la celebración de San Valentín con un recital frente al mar que promete convocar a miles de personas en Pinamar. Este sábado 14 de febrero se presentará en vivo Damas Gratis, en una propuesta al aire libre que tendrá como escenario el clásico parador María del Mar.





La banda liderada por Pablo Lescano es una referencia ineludible de la movida tropical. Desde su nacimiento en el año 2000 consolidó un estilo propio, combinando la raíz de la cumbia con teclados electrónicos y letras que conectan con la vida cotidiana en los barrios. En su repertorio no faltan himnos como “No te creas tan importante” o “Me vas a extrañar”, canciones que atraviesan generaciones y siguen sonando en cada fiesta.





Con más de dos décadas de carrera, el grupo mantiene vigencia y poder de convocatoria, con colaboraciones y cruces con figuras de distintos géneros que ampliaron todavía más su público.





El show será con el océano como telón de fondo, en uno de los puntos tradicionales de cada verano pinamarense. La participación es sin costo, aunque la organización informó que el ingreso estará destinado a miembros de la comunidad de la firma que impulsa el evento, con indicaciones disponibles a través de sus redes sociales.





Datos a tener en cuenta