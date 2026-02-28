Home Ads
MAR DEL PLATA: Intenso rescate de cinco guardavidas que asistieron a un bañista arrastrado por la corriente

Redacción CNM febrero 28, 2026

Un momento de gran tensión se vivió este sábado al mediodía en una playa de Mar del Plata, a la altura del Museo MAR, cuando un bañista fue sorprendido por una fuerte corriente y no pudo regresar a la orilla por sus propios medios.


La situación obligó a una rápida intervención del cuerpo de guardavidas, que desplegó un operativo coordinado para asistir al hombre. Cinco rescatistas ingresaron al agua y, tras varios minutos de trabajo, lograron ponerlo a salvo ante la atenta mirada de otros veraneantes que seguían las maniobras desde la arena.


De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, el mar presentaba condiciones adversas en ese sector, con corrientes intensas que dificultaban tanto el ingreso como la salida del agua. El propio bañista, ya a resguardo, manifestó que fue arrastrado mar adentro sin poder hacer pie ni avanzar hacia la costa.


Una vez fuera del agua, el hombre fue asistido en la playa y logró recuperarse sin necesidad de ser trasladado a un centro de salud. La rápida reacción y el trabajo en equipo del personal resultaron claves para evitar que el episodio pasara a mayores.


