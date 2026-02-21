MADARIAGA: Un joven resultó herido al chocar su moto contra un auto

MADARIAGA





Un joven, menor de edad, fue protagonista de un siniestro vial en la esquina de Calle 31 y Avenida Buenos Aires e impactó contra un auto y salió despedido del rodado.





A causa de la caída fue llevado al Hospital Municipal en donde era atendido y sometido a diferentes estudios.





El conductor del auto también fue trasladado al Hospital para una extracción sanguínea.





Hasta el momento se sabe que el menor no posee carnet, tampoco llevaba el casco puesto y la moto no tiene seguro.



