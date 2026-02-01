MADARIAGA: robaron una bomba de agua tras forzar un gabinete en un predio de departamentos

Un hecho de robo fue denunciado en las últimas horas, luego de que delincuentes forzaran un gabinete tipo casilla y sustrajeran una bomba centrífuga utilizada para el suministro de agua.
El episodio ocurrió en un predio ubicado en la zona de calle 9 y Ruta 56, donde funcionan departamentos de alquiler pertenecientes a la denunciante y a un familiar.
Según pudo comprobar CNM, la propietaria se dirigió al lugar alrededor de las 9 de la mañana, momento en el que advirtió daños en una estructura tipo gabinete que había sido violentada. Tras la inspección, constató el faltante de una bomba centrífuga de 3/4 HP, de color verde, sin poder precisar otros datos técnicos del equipo.
De acuerdo a lo manifestado, el robo habría ocurrido entre las 21 horas del día anterior y las 9 de la mañana.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
