Atraparon a un policía que robó un supermercado con su arma reglamentaria: el video

Un robo a mano armada en un supermercado de Malvinas Argentinas , partido de Almirante Brown , terminó con una escena insólita: luego de una persecución, la Policía detuvo a tres delincuentes y descubrió que uno de ellos era un oficial en actividad de la fuerza bonaerense .

Todo ocurrió cerca de las 13:10 del sábado cuando personal motorizado de la División Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) II de Brown recibió una alerta radial por un asalto. Los ladrones escapaban en un Volkswagen Vento gris y empezó un operativo cerrojo para atraparlos.

Los agentes cruzaron el auto en el cruce de Avenida Monteverde y Belgrano . Al identificar a los ocupantes, descubieron que el conductor era Ángel Mario Espinoza , de 29 años, subteniente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Puente 12 .

En su poder tenía el arma reglamentaria, una Bersa TPR 9mm , que habría usado para amenazar a las víctimas durante el robo. Junto a Espinoza, cayeron Carlos Espinoza , de 48, un mecánico que vive en Pilar, y Osvaldo Agustín Pascal , de 34, de Ezeiza.

Dentro del vehículo, la Policía secuestró $657.700 en efectivo , producto del robo en el supermercado, además del Volkswagen Vento utilizado para la fuga.

La causa quedó caratulada como “robo agravado en poblado y en banda” y está en manos de la UFI N° 4 de Brown . Además, la Auditoría General de Asuntos Internos ordenó la desafectación inmediata del oficial Espinoza de la fuerza bonaerense.

Fuente: TN