Adiós al ténder: el truco que usan en China para ahorrar hasta 200 horas al año y no depender del clima

NACIONALES

Secar la ropa en el ténder es una costumbre arraigada en muchos hogares, pero según un experto chino en organización doméstica, insistir con este método puede hacerte perder hasta 200 horas al año . Con pequeños cambios, es posible olvidarse del clima, reducir tareas y mantener la ropa sin olor.

La clave es crear un espacio fijo de secado dentro de la casa y colgar la ropa directamente en perchas. Una vez seca, la prenda queda lista para usar o guardar, sin doblar y sin pasos intermedios.

Uno de los mitos más extendidos es que la ropa huele mal por no recibir sol. En realidad, el problema suele ser otro:

Cuando estos factores se corrigen, la ropa queda limpia y sin olor, incluso sin exposición solar.

El experto en organización comparte tres recomendaciones simples y efectivas:

Colgar la ropa pieza por pieza, controlar si llueve, entrar y sacar el ténder y luego doblar todo implica un desgaste diario que muchas veces pasa inadvertido.

En hogares con familias numerosas, este proceso puede consumir casi una hora por día , mientras que un sistema de secado interior bien organizado reduce el tiempo a solo minutos.

Fuente: TN