Feriados de febrero: cuándo es el próximo fin de semana largo de 4 días por Carnaval

NACIONALES

Febrero de 2026 llegará con un fin de semana largo de 4 días por Carnaval, una oportunidad ideal para descansar o hacer una escapada.

De acuerdo al calendario oficial de feriados que fue publicado por el Gobierno, los días de descanso serán el lunes 16 y martes 17 de febrero .

El Gobierno decretó como días no laborables con fines turísticos para 2026:

Estas fechas buscan extender los descansos y fomentar el movimiento turístico en distintos puntos del país.

La diferencia entre ambos conceptos es clave desde el punto de vista laboral:

Esta distinción impacta tanto en la organización de las empresas como en la remuneración de los trabajadores.

Fuente: TN