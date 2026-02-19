MADARIAGA: Dos demorados por el robo a un jubilado la semana pasada

MADARIAGA

Personal de la DDI de Mar del Plata, junto con Comisaría Comunal de Madariaga y Sub DDI Pinamar, logaron demorar en Mar del Plata a una pareja que se movilizaba en una camioneta Renault Kangoo y que, se sospecha, son los autores del asalto y robo a un jubilado de 70 años ocurrido el 10 de febrero en Madariaga.





Desde las primeras horas los investigadores sospechaban de una mujer -que oficiaba de acompañante- que estaba junto a la víctima que, tras ser golpeada por un atacante, requirió de internación y su acompañante se ausentó.





Con el dato de que era oriunda de Mar del Plata y que había llegado hasta la casa de Calle 14 por sus propios medios, se empezaron a visualizar cámaras públicas y privadas para ver la manera en la que se produjo su arribo a la ciudad.





Así encontraron una camioneta Renault que estuvo algunas horas detenida en el playón de una estación de servicio y con un hombre en su interior que, se presume, es el autor del hecho que ingresó con un hierro, redujo al hombre, lo golpeó y le sacó dinero.





Los pesquisas tienen imágenes que colocan al hombre y a la mujer dentro del mismo rodado rumbo a la ciudad balnearia. De hecho viven en una misma casa y fueron encontrados juntos en la camioneta cuando circulaban por una calle.





Al ser frenados les incautaron 4 teléfonos celulares -según informaron a CNM- y un rifle de aire comprimido.



