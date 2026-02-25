MADARIAGA: Denunciaron el robo de dinero y electrodomésticos de una vivienda

MADARIAGA

Un hecho de inseguridad se registró en una vivienda ubicada en calle 3 Bis, entre 8 y 10 donde la víctima, de 25 años de edad, denunció que se retiró de su domicilio alrededor de las 7 de la mañana y que, al regresar cerca de las 18 horas, constató que autores ignorados habían ingresado tras forzar la puerta de acceso.





Según detalló, los delincuentes sustrajeron un televisor Noblex de 32 pulgadas color negro, un parlante cilíndrico marca JBL de aproximadamente 20 centímetros también color negro, dos camperas rompeviento talle L (una amarillo flúor y otra negra) y la suma de 300.000 pesos argentinos en billetes de mil.