MADARIAGA: Denunciaron el faenamiento de un ternero en un establecimiento de Ruta 11

Un abigeato fue denunciado en un establecimiento rural de General Madariaga. El episodio ocurrió en el campo “Las Moras”, ubicado en Ruta 11, kilómetro 411, Cuartel VI.





Según supo CNM el propietario del establecimiento quien informó que habían hallado restos de un ternero raza Aberdeen Angus de aproximadamente seis meses de vida y unos 150 kilos de peso. El valor estimado del animal rondaría los 800.000 pesos argentinos.





Al arribar al lugar, personal policial comprobó que había hilos eléctricos cortados.





El puestero relató que había visto aves de rapiña en uno de los sectores y, al acercarse, halló esparcidos entre los pastizales restos del animal.



