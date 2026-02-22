MADARIAGA: ¿Cuáles son las recomendaciones de SENASA ante los casos de gripe aviar detectados en La Reserva Salada Grande?

MADARIAGA





La confirmación de casos de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en aves silvestres de la Reserva Laguna La Salada Grande, en General Juan Madariaga, encendió las alertas sanitarias y activó protocolos preventivos en toda la región.





El análisis fue realizado por el laboratorio oficial del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en Martínez, luego de que se reportaran mortandades y síntomas compatibles con la enfermedad en ejemplares de gaviota capucho café, cisne coscoroba y cisne de cuello negro.





¿Está en riesgo el estatus sanitario del país?





Desde el organismo nacional aclararon que la detección en aves silvestres no afecta el estatus sanitario de la Argentina, que se autodeclaró país libre de influenza aviar de alta patogenicidad en septiembre de 2025.





Sin embargo, remarcaron que la situación requiere vigilancia activa, ya que el virus circula naturalmente en aves migratorias y puede transmitirse a aves domésticas si no se toman las medidas adecuadas.





Recomendaciones para productores avícolas





Para evitar la propagación del virus hacia granjas comerciales o criaderos de traspatio, Senasa recomendó reforzar las medidas de manejo sanitario, higiene y bioseguridad establecidas en la normativa vigente (Resolución 1699/2019).





Entre las principales indicaciones para establecimientos comerciales se destacan:

Extremar controles de ingreso de personas y vehículos.

Desinfectar calzado, herramientas y equipamiento.

Evitar el contacto entre aves domésticas y aves silvestres.

Controlar estrictamente el origen del alimento y el agua.

Mantener registros sanitarios actualizados.

El objetivo es reducir al mínimo el riesgo de ingreso del virus a los establecimientos productivos, especialmente en zonas cercanas a cuerpos de agua donde habitan aves migratorias.





Qué deben hacer quienes tienen gallineros caseros





Senasa también emitió recomendaciones claras para quienes poseen aves de traspatio o gallineros familiares:

Mantener las aves en espacios protegidos y cerrados.

Evitar que compartan agua o alimento con aves silvestres.

Utilizar ropa exclusiva para manipularlas.

Limpiar y desinfectar periódicamente las instalaciones.

Restringir el acceso de aves silvestres a bebederos y comederos.

Estas medidas son claves para prevenir contagios indirectos.





Cuáles son los síntomas a los que hay que prestar atención





El organismo recordó que es fundamental notificar rápidamente cualquier sospecha, ya que la detección temprana permite contener la enfermedad y evitar su diseminación.





Se debe dar aviso inmediato ante:

Mortandad repentina de aves.

Síntomas nerviosos.

Problemas respiratorios.

Signos digestivos.

Decaimiento marcado o falta de coordinación.

Las notificaciones pueden realizarse por WhatsApp al (11) 5700 5704 o por correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar .





Qué es la influenza aviar y cómo se transmite





La influenza aviar es una enfermedad viral que afecta principalmente a aves silvestres y domésticas. Se transmite por contacto directo con aves infectadas o a través de superficies contaminadas (agua, alimento, calzado, jaulas).





Si bien algunos subtipos pueden afectar a personas en contextos muy específicos de contacto estrecho, las autoridades sanitarias indican que el riesgo para la población general es bajo, especialmente cuando no hay contacto directo con aves enfermas.





Mensaje a la comunidad





Desde el organismo sanitario insistieron en llevar tranquilidad: no se trata de un brote en granjas comerciales, sino de casos detectados en fauna silvestre.





No obstante, remarcaron que la prevención es responsabilidad compartida. Evitar manipular aves muertas, no acercarse a ejemplares enfermos y realizar la notificación inmediata ante cualquier sospecha son pasos fundamentales para proteger la producción avícola y la salud pública.





La situación continúa bajo monitoreo permanente en la zona de La Salada Grande y áreas cercanas.