MADARIAGA: Convocan a artesanos, emprendedores e instituciones para el Paseo de la Pasión

En el marco de las actividades por la realización de la Pasión Según San Juan, la Asociación Semana Santa en Madariaga (ASSEM) lanzó una convocatoria destinada a artesanos, instituciones intermedias y emprendedores que deseen participar del paseo de artesanos y del patio gastronómico.
El evento se desarrollará en el Parque Juan Anchorena, uno de los espacios centrales de las celebraciones, donde se habilitarán sectores para la venta y exposición de productos.
Fechas confirmadas
Las jornadas previstas para la edición 2026 serán:
-
Domingo 29 de marzo
-
Miércoles 1 de abril
-
Jueves 2 de abril
-
Viernes 3 de abril
-
Sábado 4 de abril
-
Domingo 5 de abril
🛍️ ¿Quiénes pueden participar?
La convocatoria está abierta a:
-
Artesanos
-
Emprendedores
-
Instituciones intermedias
-
Proyectos gastronómicos
El objetivo es fortalecer el espacio cultural y comercial que acompaña una de las celebraciones más convocantes de la ciudad.
Los interesados pueden comunicarse para consultas e inscripción al 2267 63-0698.
Fecha límite para inscribirse: domingo 15 de marzo.
Desde la Comisión Directiva de ASSEM destacaron la importancia de una inscripción anticipada para garantizar una mejor organización del paseo y del patio gastronómico.
Una nueva oportunidad para mostrar, vender y compartir producción local en un evento que año tras año reúne a vecinos y visitantes.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes