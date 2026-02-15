Los desgarradores mensajes de despedida al futbolista amateur de Castelli que murió en un choque en la Ruta 2

Luego del trágico accidente en la Ruta 2 que provocó la muerte de Sebastián Traverso , el joven futbolista amateur de la localidad de Castelli , sus amigos y familiares lamentaron la pérdida a través de mensajes en las redes sociales.

Traverso volvía de festejar los corsos en Dolores, cuando perdió el control de su camioneta Ford EcoSport , cruzó de carril y chocó de frente contra una Toyota Hilux . El joven fue trasladado a un hospital local, donde constataron su muerte .

“Un tremendo dolor a todos los que te conocimos y compartimos hermosos momentos con vos y tu familia, chiquito hermoso ”, expresó alguien cercano al joven, en una publicación donde se informaba el trágico final.

Un hombre cercano a la familia, que compartió canchas y enseñanzas con el joven cuando era un nene, le dedicó unas sentidas palabras de despedida.

“Te recordaré siempre Seba, besos al cielo, crack”, comentó, junto a una antigua foto de Traverso y otro compañero de fútbol, que llevaba escrito: “Felicitaciones a estos dos grandes jugadores , el popular ‘chaqueñito’ y el goleador Seba . Los felicito por su gran año, un beso grande y a seguir mejorando”.

“ Volá alto, Seba . Gracias por tantas alegrías, descansa en paz”, comentó una amiga del joven. “¡Volá alto amigo querido!“, compartió un compañero del club en el que jugaba Traverso.

“Que triste por dios... no es un hasta siempre , sino hasta que nos volvamos a encontrar Seba. Abrazo gigante a toda la familia en este triste momento”, escribió uno de sus amigos en Facebook.

“La gran familia gitana de Rojo de la Bolivar estamos de luto . Un gran jugador y excelente persona , te voy a extrañar mucho loco lindo, y recordar por siempre que cada vez que nos cruzamos siempre me decías ‘hola animal’ . QEPD capo", comentó, con dolor, otro allegado a la familia.

Traverso era jugador del plantel superior de tercera y primera división del Independiente FC de Castelli . Mediante un comunicado, el equipo lamentó su muerte y lo recordaron con cariño.

“El Independiente Fútbol Club lamenta profundamente el fallecimiento de Sebastián Traverso, querido miembro de nuestra comunidad ”, inició el texto.

“En este momento de gran dolor, el club se une a sus familiares, amigos y allegados, expresando nuestras más sinceras condolencias y solidaridad . Sebastián será recordado con cariño y respeto por todos aquellos que compartieron su pasión por el fútbol y su compromiso con el club", continuaron.

Finalmente, el equipo expresó sus condolencias a la familia y concluyó: “El Independiente Fútbol Club acompaña a su familia en este difícil momento y se une al duelo que embarga a nuestra comunidad . Su legado y recuerdo permanecerán siempre en nuestros corazones ”.

El hecho fue caratulado como “homicidio culposo” y la investigación quedó en manos de la fiscalía de Castelli, a cargo de Bruno Hermosa. La familia aguarda los resultados de las pericias para esclarecer las circunstancias del choque.

Fuente: TN