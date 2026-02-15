La Plata: se entregó el conductor que atropelló a la chica que fue encontrada muerta en una zanja

NACIONALES

Después de estar casi dos días prófugo, este domingo se entregó a la policía el hombre acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril , de 18 años, en La Plata. Así lo confirmaron fuentes policiales a TN .

El sospechoso que manejaba una Chevrolet Meriva decidió presentarse en la sede de la DDI. La Policía Bonaerense había allanado su casa y la de su exsuegra esta madrugada.

La camioneta con la que chocó a la joven el viernes en la localidad de Villa Elvira fue encontrada estacionada en la zona de 5 y 57. Tenía un impacto en el parabrisas, del lado del conductor.

El viernes por la noche, Eugenia Carril volvía de la facultad cuando fue atropellada en la zona de 3 y 96, en Villa Elvira . Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que la joven bajó del colectivo de la línea Este, ramal 14, y caminó por la calle 96.

Un minuto después, una Chevrolet Meriva apareció en la misma secuencia y, tras una maniobra brusca, embistió a la joven.

El conductor no se detuvo a asistirla y escapó del lugar, dejando a Eugenia tirada en una zanja al costado de la calle. Vecinos alertaron a la policía, que llegó al lugar y confirmó la muerte de la joven.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar al conductor y reconstruir la secuencia del hecho. La camioneta utilizada en el choque fue encontrada estacionada en la zona de 5 y 57, con un fuerte impacto en el parabrisas del lado del conductor. El vehículo será sometido a peritajes clave para la causa.

La investigación quedó a cargo del fiscal Fernando Padován , titular de la UFI N° 12 de La Plata, quien ordenó la recopilación de testimonios y pruebas para determinar la mecánica del accidente y la responsabilidad del acusado.

Fuente: TN