Video: robó un televisor con una insólita maniobra a través de la ventana de una casa y escapó

NACIONALES

Un delincuente llegó hasta la puerta de una casa, vigiló durante unos minutos la zona y finalmente se robó el televisor que estaba pegado a la ventana mediante una insólita maniobra.

Todo sucedió durante la noche del sábado en una casa ubicada sobre la calle Larramendi del barrio Bajada Grande en Paraná, Entre Ríos. El particular hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con los datos aportados por la familia, el delincuente se llevó un televisor de 40 pulgadas a través de las rejas de una ventana y, luego de concretar el robo, escapó sin ser advertido por vecinos.

El hijo del dueño de la vivienda dialogó con el medio local Elonce y describió la particularidad con la que se desarrolló el asalto. “Le llevó cinco minutos robarse el televisor”, afirmó el joven. Además, manifestó su inquietud por la situación de inseguridad en el sector: “Está bravo el barrio”, sostuvo.

Además, el hombre especificó que las imágenes lo muestran al asaltante mirar hacia ambos lados durante varios minutos antes de cometer el robo. “En el video se lo ve vigilando que no venga nadie, robar el tele y escapar en menos de cinco minutos”, señaló.

El joven le entregó el video a la policía luego de realizar la denuncia para lograr dar con el atacante, que hasta el momento no fue identificado.

Por último, consideró que podría tratarse de una persona que vive en la zona. Mientras tanto, los vecinos expresaron su preocupación por la modalidad delictiva y solicitaron mayor presencia policial en el barrio.

Fuente: TN