Lo hacen todos pero atrae hormigas: el hábito en la cocina que tenés que dejar para evitar esta plaga

En muchas casas hay un hábito que parece inofensivo, pero que puede generar un problema difícil de controlar: no limpiar la mesada después de cocinar o comer . Dejar migas, restos de azúcar o pequeñas manchas de comida puede ser suficiente para atraer hormigas en cuestión de minutos.
Aunque parezca un detalle menor, esas partículas casi invisibles funcionan como un imán. Y cuando aparecen las hormigas en la cocina , eliminarlas no siempre es fácil.
Las hormigas tienen un olfato privilegiado para detectar cualquier partícula de alimento. Si después de cocinar o comer no pasás un trapo y dejás migas, ellas lo van a encontrar.
Una sola hormiga exploradora, en cuestión de minutos, puede traer a toda la colonia e invadir este lugar de casa.
El problema puede ser más grave durante los días de calor, cuando las hormigas están más activas y buscan comida para abastecer a toda la colonia .
Por eso, es importante mantener limpia la mesada y barrer constantemente para que no invadan tu cocina.
Fuente: TN
