Lo hacen todos pero atrae hormigas: el hábito en la cocina que tenés que dejar para evitar esta plaga

NACIONALES

En muchas casas hay un hábito que parece inofensivo, pero que puede generar un problema difícil de controlar: no limpiar la mesada después de cocinar o comer . Dejar migas, restos de azúcar o pequeñas manchas de comida puede ser suficiente para atraer hormigas en cuestión de minutos.

Aunque parezca un detalle menor, esas partículas casi invisibles funcionan como un imán. Y cuando aparecen las hormigas en la cocina , eliminarlas no siempre es fácil.

Las hormigas tienen un olfato privilegiado para detectar cualquier partícula de alimento. Si después de cocinar o comer no pasás un trapo y dejás migas, ellas lo van a encontrar.

Una sola hormiga exploradora, en cuestión de minutos, puede traer a toda la colonia e invadir este lugar de casa.

El problema puede ser más grave durante los días de calor, cuando las hormigas están más activas y buscan comida para abastecer a toda la colonia .

Por eso, es importante mantener limpia la mesada y barrer constantemente para que no invadan tu cocina.

Fuente: TN