Liberaron al acusado de haber violado a la adolescente de 16 años en Miramar: los motivos

ZONALES

Resultaron negativas las pruebas de ADN realizadas al hombre de 40 años acusado de violar a una adolescente de 16 en una playa de Miramar el pasado 30 de enero. Debido a esto, la Justicia le otorgó la liberación , aunque permanecerá imputado.

En el momento de su detención, el hombre negó ser el autor de los hechos y aceptó que se realice el cotejo genético. Los hisopados fueron enviados desde Mar del Plata hasta el Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de Junín .

Según informó el medio 0223 , la investigación avanza con otros tres sospechosos en la mira, quienes serán sometidos a nuevas pruebas para determinar quién fue el autor del abuso.

El brutal ataque se produjo en un sector de playas ubicado en las inmediaciones del arroyo El Durazno . Todo ocurrió cuando la víctima y un amigo suyo salían de un boliche.

En ese momento, un hombre los amenazó con un cuchillo, les ató los pies y abusó sexualmente de la adolescente de 16 años.

Cuando el atacante se alejó de la escena, los jóvenes lograron pedir auxilio a algunos peatones que estaban circulando cerca.

A partir de ese momento, la víctima recibió asistencia médica inmediata y permanece bajo el cuidado de un gabinete especializado en casos de abuso sexual.

El caso permanece a cargo del fiscal Rodolfo Maure de la UFI Descentralizada de Miramar.

Fuente: TN