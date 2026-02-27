Les prometían sueldos millonarios en una minera y era fraude: 82 personas engañadas

Al menos 82 vecinos de Deán Funes denunciaron haber sido víctimas de una presunta estafa millonaria vinculada a una falsa convocatoria laboral para una minera en Catamarca.

La propuesta ofrecía condiciones salariales atractivas: $2.500.000 de sueldo más $300.000 adicionales por trabajo en zona de puna, bajo modalidad 14x14, con traslado y hospedaje incluidos.

Según relataron los afectados, para avanzar en el proceso debían transferir $200.000 en concepto de “canon para foráneos”, destinado —según les indicaban— a cubrir estudios médicos de ingreso y trámites administrativos ante la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

La convocatoria estaba firmada por un vecino de la ciudad que se presentaba como supervisor del proyecto y representante de una consultora identificada como Bomblin. Sin embargo, tras realizar los pagos, los postulantes descubrieron que la firma no tiene registros legales y que la minera mencionada no reconoce ningún proceso de selección.

Algunos damnificados incluso renunciaron a sus empleos anteriores con la expectativa de comenzar el nuevo trabajo. Además, un centro de salud local habría realizado exámenes médicos, pero se estaría negando a entregar los resultados debido a que la supuesta consultora no abonó los servicios.

Casos similares fueron reportados recientemente en San Juan, Tucumán, Jujuy y Mendoza, donde cerca de 400 personas habrían sido engañadas bajo la misma modalidad, cambiando únicamente el nombre de la empresa minera.

Los damnificados comenzaron a organizarse para presentarse ante la Justicia en las próximas horas y lanzaron una campaña de difusión para advertir a otros vecinos sobre el riesgo de realizar transferencias ante ofertas laborales sin respaldo verificable.



