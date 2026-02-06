Las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno cerrarán el sábado por 7 horas para instalar el peaje sin barrera

Las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno permanecerán cerradas este sábado 7 de febrero durante siete horas , entre las 6 y las 15 , debido a trabajos de infraestructura vinculados a la implementación del peaje sin barreras .

El corte total se realizará en ambos sentidos para permitir la instalación de un nuevo pórtico sobre la Autopista 25 de Mayo, a la altura de la calle Culpina , en el barrio de Flores.

La obra tiene como objetivo reemplazar la histórica estación de peaje Dellepiane por el sistema Free Flow , una tecnología que permite pagar de manera automática sin detener el vehículo ni utilizar efectivo, tal como ya funciona en las autopistas Illia y Perito Moreno .

El nuevo pórtico contará con lectores de TelePASE y cámaras láser que registran las patentes de los vehículos. De este modo, se eliminarán las 26 cabinas actuales del peaje Dellepiane, que hoy operan con un sistema mixto, aunque menos del 4% de los usuarios paga en efectivo .

Una vez que el sistema esté plenamente operativo, el pago será exclusivamente electrónico . Los conductores que no estén adheridos a TelePASE y atraviesen el pórtico recibirán multas . La adhesión puede realizarse a través de www.telepase.com.ar o solicitando un dispositivo autoinstalable en las cabinas manuales que aún funcionan.

La autopista Dellepiane es uno de los accesos más importantes a la Ciudad de Buenos Aires, ya que conecta la 25 de Mayo con la Riccheri , un corredor fundamental entre el centro porteño y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza . Aunque el tramo es gratuito, unos 90 mil vehículos diarios utilizan el peaje para vincular ambas autopistas.

Desde el Gobierno porteño señalaron que la eliminación de las barreras permitirá mejorar la fluidez del tránsito , reducir demoras y disminuir el riesgo de accidentes.

Durante las obras, se implementarán desvíos obligatorios según el sentido de circulación:

Desde Autopista Buenos Aires – La Plata:

Desde Autopista del Oeste hacia el Centro:

Desvío por Av. General Paz , con alternativas:

Las autoridades recomiendan evitar la zona , salir con antelación y respetar la señalización para minimizar demoras durante el operativo.

