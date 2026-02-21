“La Toretto cordobesa”: investigan si corría picadas una joven que manejaba borracha y mató a un motociclista

NACIONALES

Una joven de 20 años fue detenida e imputada por homicidio luego de atropellar y matar a un motociclista en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, en un accidente que la justicia investiga si ocurrió durante una picada clandestina.

El dramático episodio ocurrió durante la madrugada del 14 de febrero en la esquina de Trejo y Sanabria y San Martí, cuando Camila Zabala, la conductora, venía a bordo de un Volkswagen Golf. Allí se cruzó con Cristian Martín Alanís (35), quien regresaba a su casa tras una reunión con amigos. La joven impactó al motociclista, que voló por los aires.

Según informaron medios locales, tal fue el impacto que una de las zapatillas de Alanís fue hallada en el techo de una casa. Personal médico llegó de inmediato, pero no pudieron hacer nada ya que el joven murió prácticamente en el acto. Cuando el personal de emergencias llegó al lugar, ya no presentaba signos vitales.

Zabala siguió unos 300 metros más con la moto enganchada debajo de la rueda delantera, un ruido que despertó a los vecinos de la zona. El test de alcoholemia realizado tras el choque arrojó resultado positivo. En el vehículo viajaban dos amigas, de 20 y 22 años, que también habían consumido alcohol y dieron positivo en los controles.

Los investigadores analizan si la joven estaba corriendo una picada con una camioneta minutos antes del impacto. Videos de cámaras de seguridad, difundidos por el noticiero de El Doce , muestran al Golf circulando a gran velocidad casi a la par de otro vehículo, una camioneta cercana.

Zabala fue imputada por homicidio culposo agravado y permanece detenida. La causa quedó a cargo del fiscal Javier Di Santo, quien espera el resultado de pericias clave para definir los próximos pasos.

Con la incorporación de los videos a la investigación, la familia de Alanís busca que la calificación legal se agrave. La hipótesis de una posible carrera ilegal podría modificar el encuadre del caso.

"Estamos viviendo una pesadilla, mi hermano era una persona de bien, un hermoso ser humano, vivía 24/7 por su hija, que era el amor de su vida", se lamentó Martín, hermano de la víctima, en diálogo con Diario Puntal .

Mientras avanza la investigación, trascendieron publicaciones en redes sociales de la acusada que muestran su cercanía con el mundo del automovilismo. En stories de Instagram se la veía asistiendo a competencias en el Autódromo de Río Cuarto y siguiendo carreras de rally en las sierras cordobesas.

El proceso judicial por el trágico episodio vial que tuvo como autora a Felicitas Alvite, alias "La Toretto de La Plata", tiene fecha para la instancia final: el Tribunal Oral Criminal II de La Plata estableció que el debate oral contra la joven que atropelló y provocó la muerte de un motociclista comenzará el 2 de noviembre de 2026.

Alvite, quien en sus redes sociales (previo a este incidente) decía que cuando manejaba era como "Toretto" (el personaje de la zaga de cine "Rápido y Furioso"), está acusada de homicidio simple con dolo eventual porque la justicia sospecha que chocó a Walter Armand (35) en la esquina de 13 y 32, de la capital bonaerense, mientras corría una presunta picada ilegal.

Cámaras de seguridad registraron cómo el vehículo conducido por Alvite, junto al de su amiga Valentina Velázquez, circulaba a gran velocidad, cruzaba semáforos en rojo y luego terminó embistiendo la motocicleta en la que se desplazaba Armand, un músico que iba a trabajar esa noche trágica.

La pena en expectativa por el delito imputado oscila entre 8 y 25 años de prisión. Si esa figura penal no se sostiene en el debate oral y público, quedaría encuadrada en un tipo penal que tiene prevista condena máxima de tres años. Y quedaría en libertad.

Fuente: Clarín