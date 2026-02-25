La planta trepadora que crece sola y casi no necesita mantenimiento

Si buscás una planta trepadora que crezca sola y requiera poco mantenimiento , la mejor opción es la Bougainvillea, mejor conocida como Santa Rita . Se adapta con facilidad, tolera el sol fuerte y puede cubrir grandes superficies en poco tiempo.

Es ideal para quienes quieren verde y color en el jardín sin tener que estar pendientes del riego o la poda constante.

La Santa Rita tiene varias ventajas que la hacen práctica:

De hecho, cuanto menos se la riega, más florece. El exceso de agua suele ser su principal enemigo.

Esta trepadora es perfecta para cubrir medianeras y muros , armar techos verdes sobre pérgolas , decorar rejas y alambrados y generar sombra natural en patios

Además, sus colores intensos —fucsia, violeta, blanco, naranja o rojo— le dan un efecto muy vistoso durante la primavera y el verano.

Aunque es una planta fuerte, conviene tener en cuenta algunos puntos:

Con estos mínimos cuidados, la Santa Rita puede vivir muchos años y crecer sin problemas.

