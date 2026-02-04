La mamá de Bastian contó cuáles fueron las primeras reacciones del nene de 8 años tras despertar del coma

Bastian despertó del coma y su mamá reveló cómo fue ese emotivo momento . El nene de 8 años que resultó herido en un accidente entre un UTV y una camioneta el pasado 12 de enero en Pinamar, tuvo un primer contacto con su familia.

A través de su cuenta de Instagram, Macarena Collantes , su mamá, celebró que su hijo haya despertado después de permanecer tres semanas internado en terapia intensiva y someterse a siete cirugías.

“Gracias Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo ”, escribió en una placa que compartió en la sección de historias, para actualizar a sus allegados sobre la salud del nene.

A continuación, contó cuáles fueron las primeras reacciones del nene tras despertar del coma: “Nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado . Te amo hijo, estamos muy orgullosos de vos”, detalló.

Por último, para cerrar el mensaje pidió que sigan rezando por la salud de su hijo: “Sigamos pidiendo por Basti, gracias a todos” .

La noticia llegó días después de que Macarena contara que los médicos de a poco estaban intentando sacarle el respirador : “Estuvo desde la mañana hasta la tarde sin él. Luego, por la noche lo volvieron a conectar para que descansara un poco”, escribió a fines de enero.

“Sos increíble Basti, todos los días nos demostrás lo increíble y maravilloso que sos “, expresó en ese momento.

El accidente ocurrió el lunes 12 de enero, cuando el UTV en el que viajaba el nene y su familia chocó contra una camioneta Amarok en la zona de médanos de La Frontera, Pinamar.

El menor estuvo internado en un hospital local, donde lo operaron dos veces. Sin embargo, por la complejidad de las heridas , fue trasladado de urgencia en helicóptero sanitario a Mar del Plata donde le realizaron cinco cirugías más.

Fuente: TN