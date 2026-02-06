La irónica reacción del hombre que encontró a su pareja con un amante en un hotel alojamiento de Córdoba

NACIONALES

Un hombre descubrió a su pareja entrando a un hotel alojamiento con su amante y la enfrentó . En medio de la conmoción por el desagradable escenario con el que se topó, grabó la secuencia con su celular y la viralizó en redes sociales.

El incomodo momento ocurrió en Villa María, Córdoba, y provocó repercusiones por la inesperada reacción que tuvo el hombre al descubrir que su pareja lo engañaba. “Sos una mugre”, le dijo, entre otras cosas .

Según trascendió, la había seguido porque creía que le era infiel y finalmente confirmó sus sospechas de la peor manera .

La mujer recién había llegado al lugar acompañada de otro hombre. Cuando bajó del auto en la puerta de la habitación 2, su pareja entró con cámara en mano y la increpó: “No, madre, quedate tranquila mi amor. Disfrutalo” , le dijo irónicamente el hombre.

A continuación, direccionó la cámara hacia el acompañante: ”¿Cómo es tu nombre, flaco? Si tenés un poquito de huevos decime tu nombre" , le dijo y ante el silencio del tercero en discordia, lanzó: “No tenés huevos”.

Ella quedó unos segundos sin reaccionar y después le reclamó una presunta infidelidad anterior: “¿Te acordás cuando tenías una mujer en Tucumán?“ . Sin responder a la pregunta, el hombre expresó: ”Pero mirá que lindo... seguí co**“.

En ese momento intervino una persona que sería empleada del lugar para disuadir la pelea, pero el hombre traicionado continuó increpando a su pareja: “Se lo vas a tener que explicar a los chicos. Toda la vida se lo vas a tener que explicar a los chicos ”, le advirtió.

Luego, completamente decepcionado por la infidelidad, le dijo: “Y con todo lo que yo te di, sos una mugre” . La mujer le pidió que se vaya y él respondió: “Más vale que me voy a ir, y no te voy a tocar más . Son una ve...”.

La viralización de las imágenes provocó repercusiones entre quienes vieron el video: " De la muerte y de los cuernos, no se salva nadie”, “filmó y viralizó, qué ganas de que se enteren de que es corneta”, “yo estoy con él, un gran tipo, no se merecía esto, hacía una vida que estaban juntos . Quedate tranquilo, amigo, que nadie está exento de nada en esta vida”, fueron algunos de los comentarios.

Fuente: TN