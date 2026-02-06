Diego Fernández, ingeniero químico: “La fruta se mantiene por más tiempo con 5 gramos de ácido cítrico”

NACIONALES

Bastan apenas unos pocos días para que las frutas comiencen a echarse a perder . Sin embargo, existe un truco con respaldo científico que ayuda a conservarlas por más tiempo y retrasar ese proceso de oscurecimiento en el que cambia su sabor, su aroma y su textura.

En ese sentido, el ingeniero químico colombiano Diego Fernández , que cuenta con más de 1,3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y otros 900 mil en TikTok, explicó en un video publicado en sus redes sociales que el ácido cítrico es la clave para mantener las frutas .

El pardeamiento es el oscurecimiento que aparece en frutas y verduras luego de cortarlas o pelarlas se debe principalmente al pardeamiento enzimático, una reacción química natural.

Este proceso ocurre cuando la enzima polifenol oxidasa (PPO) entra en contacto con el oxígeno del aire, lo que provoca cambios visibles no solo en el color del alimento, sino también en su textura y aroma .

Este fenómeno es común en productos como manzanas, peras, duraznos y papas. Si bien no implica necesariamente que el alimento esté en mal estado, sí afecta su apariencia e incluso su gusto.

El ingeniero químico Diego Fernández explicó que “el ácido cítrico disminuye el pH (potencial de hidrógeno) en la superficie de la fruta, lo que desestimula el crecimiento de hongos y bacterias” .

En esa misma línea, indicó que también “es antioxidante y quelante, por lo que reduce el pardeamiento al inhibir la actividad de la enzima polifenol oxidasa”.

Para utilizarlo, precisó que hay que poner una cucharada con 5 gramos ácido cítrico en medio litro de agua . Esta solución se debe poner en un atomizador para rociar las frutas.

Luego de que actúe durante un minuto, las frutas deben secarse y ya quedan listas para almacenarlas, preferentemente en la heladera dentro de una bolsa perforada o una caja ventilada. Si bien aclaró que el ácido cítrico se puede consumir, recomendó lavarlas antes de comerlas

¿Por qué funciona este método? El especialista explicó que al reducir el pH, disminuye la aparición de microbios, entre ellos la enzima polifenol oxidasa (PPO), la responsable del pardeamiento.

Por último, se refirió a un truco similar que tiene una gran popularidad en redes sociales: usar jugo de limón para este mismo propósito. En ese sentido, reconoció que ayuda a reducir el pardeamiento, pero aclaró que “deja azúcares y aromas haciendo la superficie más atractiva para hongos y bacterias” . Además, indicó que “usar ácido cítrico resulta más económico que usar limones”.

La organización Penn State Extension , una organización educativa que forma parte de la Universidad de Pensilvania y que brinda información basada en ciencia sobre seguridad alimentaria y otras áreas, indicó que “el ácido ascórbico, también conocido como vitamina C, se utiliza como antioxidante para evitar que la fruta se oscurezca” .

En específico, hay que remojar las frutas durante diez minutos en una solución preparada con una cucharadita de ácido ascórbico puro disuelta en cuatro litros de agua fría. “ También se pueden usar tabletas de vitamina C trituradas . Seis tabletas de 500 mg equivalen a una cucharadita de ácido ascórbico”, recomienda el artículo.

Por otro lado, también se destaca la utilización del ácido eritórbico, también conocido como ácido isoascórbico. Según detalla Penn State Extension, “tiene propiedades antioxidantes similares y se puede utilizar de la misma manera que el ácido ascórbico para conservar el color de las frutas”.

¿Qué sucede con el jugo de limón y el ácido cítrico? Si bien la organización sostiene que puede ayudar a evitar el oscurecimiento de las frutas, aclara que no son tan efectivos como las soluciones de ácido ascórbico.

Fuente: TN