La cacería humana para dar con un violador prófugo en Corrientes al que persiguen por todos lados

NACIONALES

Una verdadera cacería humana se realiza en Corrientes para ubicar a un joven acusado de abuso sexual y violencia de género . El mega operativo policial se desarrolla en el sur de la provincia desde este martes, pero el fugitivo logró eludir retenes y se cree que permanece oculto en una zona rural.

La tarea policial está centrada en Juan Pujol, a unos 400 kilómetros de la capital correntina , donde el prófugo fue visto por última vez tras eludir los cercos tendidos por los oficiales.

El acusado, identificado como César Emanuel Gómez (27), es considerado de alta peligrosidad , motivo por el cual la Policía de Corrientes pidió a los pobladores que eviten acercarse a él y se contacten con la comisaría más cercana cuando lo detecten.

Gómez está prófugo desde diciembre del año pasado, pero su búsqueda se activó a principios de esta esta semana, luego que se reportara nuevamente su presencia en la zona de Juan Pujol, un pequeño poblado próximo al límite con Entre Ríos.

Los problemas judiciales para el joven comenzaron en 2025. Primero fue denunciado por abusar sexualmente de una adolescente, hija de su pareja. Y unas semanas después fue acusado de violencia de género por parte de otra mujer, con la que había entablado una relación.

Apenas supo de las denuncias, Gómez abandonó la provincia de Corrientes. Los investigadores establecieron que había viajado a Córdoba , donde estuvo trabajando hasta fin de año.

Para Navidad y Año Nuevo regresó a Paso de los Libres , a la casa de sus familiares; y hace algunos días nuevamente lo vieron en Juan Pujol, lo cual reactivó la búsqueda.

Al momento de escapar, el delincuente vestía un pantalón celeste, camiseta de Boca Juniors y alpargatas. La detención de Gómez fue solicitada por el fiscal Bruno Gabriel Monzón y avalada por el juez de Garantías de Monte Caseros, Eduardo Alegre.

Este martes los investigadores habían localizado a Gómez en cercanías de la estancia “El Pilincho”, pero el joven logró escapar internándose en un sector de montes.

El prófugo retornó hacia la zona urbana de Juan Pujol, donde abordó un camión para eludir el retén policial , pero el transporte sufrió un desperfecto mecánico sobre la ruta nacional 14 y Gómez optó por internarse nuevamente en la densa vegetación.

El camionero declaró ante la Policía que Gómez estaba “haciendo dedo al costado de la ruta” y que decidió llevarlo porque desconocía que era un hombre con pedido de detención.

La Policía trabaja en toda la zona con retenes y rastrillajes. Además, a la búsqueda se sumaron drones de los Bomberos Voluntarios de Mocoretá.

En tanto, vecinos de Parada Labougle , sobre la ruta 33, reportaron este jueves haber vito a Gómez en la zona. La Policía de Corrientes intensificó los recorridos en ese lugar, pero hasta ahora no pudo hallar al delincuente.

"Si bien es una persona que conoce todos los caminos secundarios, sabemos que sigue en la zona y es cuestión de tiempo que podamos atraparlo ”, afirmó el fiscal Monzón.

Una de las preocupaciones de los investigadores es que Gómez buscara llegar a la costa del río Uruguay para intentar cruzar a Brasil, algo que no habría conseguido todavía.

Fuente: Clarín