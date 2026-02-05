Una por una, las 25 palabras del Rosco con las que una argentina ganó el mayor pozo en la historia de Pasapalabra España

NACIONALES

Rosa Rodríguez, una profesora argentina oriunda de Quilmes y residente en Galicia (España), se convirtió este jueves en la ganadora del mayor premio de la historia de la versión española de Pasapalabra al completar el 'Rosco' final, que siguen a diario miles de personasen la península, y que le permitió llevarse 2.716.000 euros.

La concursante, que llevaba 307 programas consecutivos batiéndose con el madrileño Manu Pascual, ha cerrado así uno de los duelos más largos, equilibrados y tensos que se recuerdan en este formato.

Este 'Rosco' final se ha resuelto con el suspense que ha definido toda la temporada. Rosa alcanzó la última vuelta con el tiempo muy ajustado: cuando quedaban tres segundos, regresó a la letra M y a la pregunta siguiente: ¿Apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP?.

Y Rosa, temblando, pronunció el apellido correcto, 'Morrall' ,y el set de televisión estalló en aplausos, y el premio ya tenía dueña: Rosa, de 32 años, de Quilmes y criada en Galicia.

A: Partidario de no ejercer el derecho a votar en un proceso electoral — ABSTENCIONISTA

B: Perteneciente o relativo a la antigua ciudad de Bizancio o a su imperio — BIZANTINO/A

C: Gorro rematado en punta, de cartón y cubierto de tela, que usan los penitentes en las procesiones de Semana Santa — CAPIROTE/CUCURUCHO/CAPUCHÓN

D: Unidad de volumen que equivale a la décima parte de un litro — DECILITRO

E: Barco de vela, pequeño y ligero, que sirve de explorador a una embarcación más grande — ESCAMPAVÍA

F: Hablar muy deprisa y atropelladamente — FARFULLAR

G: Persona contratada para bailar en una discoteca o sala de fiestas — GOGÓ

H: Polvo que resulta de la molienda del trigo o de otras semillas — HARINA

I: Doctrina que defiende la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar o económica — IMPERIALISMO

J: Conjunto de las sentencias de los tribunales y doctrina que contienen — JURISPRUDENCIA

M: Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP — MORRALL , Earl

N: Estado o actitud del país que se abstiene de intervenir en una guerra o conflicto entablado entre otros — NEUTRALIDAD/NEUTRALISMO

Ñ (contiene): Hermano del cuñado de una persona — CONCUÑADO/A CONCUÑO/A

O: Provincia española a la que pertenecen los municipios de Verín y Ribadavia — ORENSE/OURENSE

P: Alzar un caballo las patas delanteras alternativamente, haciéndolas caer con fuerza y sin avanzar — PIAFAR

Q (contiene): Máquina destinada a regular mediante pago el tiempo de estacionamiento de los vehículos — PARQUÍMETRO

R: Que ha sucedido hace poco — RECIENTE

S: Sigla de designa el mensaje de texto que se puede enviar y recibir a través de un teléfono móvil — SMS

U: Objeto que sirve para cierto uso o que se emplea, manejado con las manos, para realizar cualquier trabajo u operación — UTENSILIO ÚTIL/ES

V: Nombre del sistema de cine sonoro creado en la década de 1920, que se empleó en la película 'El cantor de jazz' — VITAPHONE VITÁFONO

X (contiene): Resultado feliz de un negocio o una actuación — ÉXITO

Y (contiene): Persona obligada por ley al pago de un impuesto — CONTRIBUYENTE

Z: Agarrar a alguien por los hombros o los brazos moviéndolo con violencia — ZARANDEAR/ZARANDAR/ZAMARREAR

Fuente: Clarín