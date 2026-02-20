La Anmat suspendió la habilitación de droguerías y laboratorios y hay más de 100 empresas sancionadas

NACIONALES

Luego de un año muy cargado por el caso del fentanilo contaminado y tras la renuncia, en los primeros días de enero, de Agustina Bisio a la dirección de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el organismo de control (ahora al mando de Luis Fontana, ex directivo de OSDE), lleva suspendida la habilitación de tránsito interjurisdiccional de 114 droguerías, cifra a la que se llegó este viernes con 60 inhabilitaciones que se sumaron a las 54 ya informadas en enero en el Boletín Oficial.

La novedad, que salió en la disposición 694/2026 de la ANMAT , tiene argumentos parecidos a los esgrimidos en enero para la primera tanda de droguerías observadas : irregularidades o incumplimientos en las renovaciones de permisos y habilitaciones de esas empresas, que ahora tienen prohibido mover medicamentos y especialidades medicinales por fuera de su radio jurisdiccional.

En el texto normativo, el ente que debe controlar las buenas prácticas de fabricación y trabajo de laboratorios y droguerías aclara que, si bien las compañías habían sido oportunamente habilitadas para realizar tránsito interjurisdiccional, su Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos está vencido y que ninguna tiene presentado el trámite de renovación, que debe iniciarse más dos meses antes (60 días hábiles, en realidad) de la fecha de caducidad de los permisos.

La abultada cifra de droguerías (114, contando el listado de suspensiones comunicado en enero y las informadas ahora) inquieta y abre varios interrogantes respecto del rigor de los controles que se vinieron haciendo desde la ANMAT a estas compañías.

Porque las droguerías son nada menos que las responsables de trasladar miles de medicamentos a diario desde las distribuidoras que recogen los fármacos a salida de fábrica; es decir, desde los propios laboratorios, para luego entregarlos a las cerca de 13.000 farmacias apostadas en todo el país.

“El Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos dura cinco años desde su emisión. Cuando el plazo vence, se debe solicitar su renovación con un plazo mínimo de sesenta (60) días hábiles anteriores a su vencimiento, y la presentación del trámite de solicitud del nuevo certificado en término implica la autorización para seguir realizando la actividad respectiva hasta tanto se resuelva dicho trámite”, explicaron fuentes del Gobierno, y aclararon que, no obstante, “ante la baja comunicada ahora, aquellas firmas que presenten el trámite de solicitud de nuevo certificado podrán recuperar su habilitación nuevamente”.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín