La abogada argentina detenida en Brasil por racismo denunció agresiones y amenazas: “Sudaca muerta de hambre...”

NACIONALES

Agostina Páez , la abogada argentina que se encuentra detenida en Brasil acusada de racismo contra un mozo, denunció este fin de semana que es víctima de amenazas de muerte e insultos violentos en sus redes sociales.

Páez se encuentra detenida con prisión preventiva y tobillera electrónica en Río de Janeiro desde mediados de enero, cuando protagonizó un cruce con los mozos de un bar en la ciudad brasilera donde se encontraba vacacionando con sus amigas.

Según relató la propia Agostina en algunas entrevistas, habían ido a tomar unos tragos y los empleados del bar quisieron cobrarles cosas que no correspondían a su cuenta.

Tras una discusión, Páez se retiró del lugar a los gritos y haciendo gestos que simulaban un mono , mientras, según dijo, del otro lado los mozos se agarraban los genitales.

El gesto de Agostina quedó grabado por un celular del personal del bar y fue prueba suficiente para presentar una denuncia y que la abogada argentina quedara detenida.

Páez fue imputada por el delito de injuria racial , que prevé una pena en expectativa de hasta cinco años.

Desde el 21 de enero pasado se encuentra con prisión preventiva, monitoreada con tobillera electrónica y con la prohibición de salir del país. Pero la joven también denuncia que no puede asomar la cabeza fuera del departamento por las agresiones y amenazas que recibe por redes sociales.

Este fin de semana, compartió algunas capturas en su cuenta de Instagram, donde se lee a diversos usuarios que no la siguen pero le escriben en varios idiomas para insultarla y desearle un destino terrible.

"Cuidado en caminar sola", "sudaca muerta de hambre", "ojalá que te maten", "ojala te pongan en celda común con muchas chicas de preferencia afrodescendencia para que te den un masaje inolvidable", son algunos de los mensajes que ha recibido desde que se conoció el caso.

Tras el episodio de mediados de enero, Agostina había cerrado sus redes por la cantidad de agresiones y amenazas que recibía, pero recientemente decidió volver a abrirlas y exponer los mensajes; sin embargo, bloqueó los comentarios en las fotos publicadas.

Fuente: Clarín