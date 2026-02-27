Juicio por Kim Gómez: piden 23 años de prisión para el acusado de ser el autor del crimen de la nena

NACIONALES

El juicio oral contra el autor del asesinato de Kim Gómez (8) , la nena que fue arrastrada casi 1.500 metros por un auto en un intento de robo en La Plata, tuvo este viernes su última audiencia, en la que la fiscalía solicitó que el acusado sea condenado a 23 años y cuatro meses de prisión.

Según pudo averiguar Clarín de fuentes judiciales, la representante del Ministerio Público consideró que se trató de un "homicidio en ocasión de robo" , un tipo delictivo que prevé un máximo de 25 años de prisión. También consideró como agravante que ocurrió "en poblado y en banda".

Para la defensa del adolescente -tenía 17 años cuando ocurrió el episodio- se trató de un "homicidio culposo" que tiene previsto condenas más leves. Por eso solicitó 7 años de prisión. Sostuvo el asesor del joven que "no tuvo intención" de provocar la muerte a Kim.

El juicio oral comenzó el 18 de febrero en los Tribunales de La Plata, ubicados en un predio de Tolosa, a cinco minutos del centro de la capital provincial. Se trata de un proceso que se rige con parámetro diferentes al fuero penal de mayores. Los integrantes del jurado pidieron "estricta reserva sobre todo lo que se dice en las audiencias". Es para respetar la integridad de los menores.

No obstante, trascendió que en la primera audiencia, la mamá de la víctima Florencia Barboza hizo un relato estremecedor . Contó cómo ocurrió el asalto y tuvo que revivir los momentos de horror, cuando dos adolescentes abordaron su auto en la esquina de 25 y 72, cerca de Altos de San Lorenzo, y se llevaron el vehículo con la nena sentada en el asiento trasero.

A ella la tiraron al asfalto en plena avenida y desde allí vio cómo se llevaban en Fiat Palio rojo de tres puertas. Según relató, los asaltantes intentaron sacar a la nena, pero quedó sujetada del cinturón de seguridad y fue arrastrada casi 15 cuadras. Murió por los golpes.

Luego de ese primer encuentro dieron su testimonio policías, personas allegadas a la familia y vecinos que vieron secuencias del trágico hecho. El procedimiento está a cargo de los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Marcerano. Y si se cumple con las previsiones, el veredicto se conocería el miércoles 4 de marzo y la sentencia el 16 de marzo. El acusado hoy tiene 18 años, pero al momento del crimen tenía 17. Le imputaron el delito de homicidio en ocasión de robo y cuenta con la defensora oficial Raquel Ponzinibio.

La defensora planteó que el adolescente no advirtió que la nena había quedado enganchada al vehículo y nunca tuvo intención de provocarle la muerte a Kim. Según esa postura, el acusado no vio a la menor durante la huida y el desenlace fue producto de una situación trágica no buscada. Además señaló que el joven se entregó a la Justicia, lo que permitió llegar al juicio.

En el atardecer del 25 de febrero de 2025, Barboza y Kim volvían de una actividad recreativa y de pasar por un supermercado. Las atacaron cuando esperaban la luz verde del semáforo. La mujer vio al ahora imputado y había advertido la presencia de otro sospechoso más chico, pero admitió que no logró verle el rostro. Se trata de un adolescente que tenía 14 años y que también está involucrado en esta causa. Este chico permanece alojado en un instituto de menores, con restricciones para su libertad porque para la ley es inimputable.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, después de bajar a la conductora del auto, los ladrones escaparon sin advertir –o sin importarles– que la nena seguía dentro. Durante la huida, Kim –quien habrían intentado bajarse o la empujaron del auto durante la huida– quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su ropa, y fue arrastrada varias cuadras por el asfalto. Las heridas sufridas resultaron fatales.

Ante del arranque del juicio, Marcos Gómez, el padre de Kim, dijo que la familia buscará Justicia "siendo la voz de la nena". Pidió que “todo esto sirva para algo” y aseguró que seguirá comprometido con temas vinculados a la seguridad y a la adolescencia. De hecho, en la última jornada de audiencias estuvo en el Senado de la Nación, donde se debatía una reforma en el Fuero Penal Juvenil y para definir los 14 años como edad para ser considerado imputado.

Para el padre se trata de un “caso cerrado” y la sanción para los responsables debe ser “ejemplificadora", y remarcó: "Queremos que el caso de mi hija marque un antes y un después”.

Hace dos días, cuando se cumplió el primer año del crimen, Marcos Gómez compartió un texto en redes sociales: "Hoy es un día de muchas sensaciones encontradas, de esos días que quisiera arrancar del calendario. Pero no, no se puede volver el tiempo atrás, nos toca secarnos las lágrimas y seguir aunque duela".

En su mensaje, Marcos recordó que “Kim fue y es una niña”, escribió, y habló de una infancia atravesada por la alegría, el juego y los vínculos. Recordó momentos en los que “todos fuimos felices y realmente muy felices” , y señaló que esos recuerdos siguen siendo parte central de la vida familiar, aun en medio del dolor.

