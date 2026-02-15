Horror y muerte en el carnaval de Mercedes: asesinaron a tiros a un joven de 18 años

NACIONALES

Una fuerte discusión en medio de la celebración de carnaval en Mercedes terminó en tragedia. Braian Cabrera (18) murió luego de que fuera atacado a tiros en pleno festejo en la calle, causando un caos en plena celebración. La Policía informó que dos personas resultaron detenidas y el caso está siendo investigado.

Los medios locales confirman que los disparos ocurrieron en pleno centro de la localidad mercedina mientras tenía desarrollo el desfile de corsos, este sábado por la noche. Allí, por causas que buscan esclarecerse, Cabrera entabló una discusión con un par de personas, quienes le dispararon a corta distancia.

Uno de los proyectiles dio en el tórax del joven de 18 años, y otro en la cabeza . Fue tan grande el disturbio que la banda que animaba la celebración dejó de tocar y los músicos se escondieron tras los instrumentos luego de escuchar las detonaciones que generaron pánico y corridas entre las personas que estaban festejando. El momento exacto del ataque quedó registrado en la transmisión en vivo.

Pese a que Cabrera fue trasladado de urgencia hacia un hospital cercano, los médicos no pudieron salvarlo producto del daño provocado por los tiros. Murió durante la madrugada de este domingo.

Posterior al incidente que paralizó los festejos, la Policía confirmó que dos personas fueron detenidas, y quedaron a disposición de la Justicia bajo la carátula de "homicidio".

Fuente: Clarín