Horror en Caseros: hallan muertos a una mujer y su hijo y creen que la pareja de ella los mató y se suicidó

Otra tragedia familiar dejó tres personas muertas, aparentemente a tiros. Se investiga si un hombre, con presuntos problemas psiquiátricos, mató a su pareja y al hijo de ambos, de 13 años, y luego se suicidó en su casa de Caseros.

La violenta secuencia se desarrolló en una vivienda ubicada en la calle Carhué 5400 , en dicha localidad del partido de Tres de Febrero.

Según las primeras informaciones, la hermana del dueño de la casa llegó al lugar luego de no obtener respuestas del hombre durante varias horas. Desde allí llamó al 911.

Cuando la Policía llegó e ingresó al domicilio se encontró con un hombre, una mujer y un adolescente muertos, al parecer, todo con disparos, aunque eso se determinará luego con las autopsias.

Las víctimas fueron identificadas como Ricardo Benítez, su pareja Angélica Molina y el hijo de ambos, Lionel Ricardo Benítez, de 13 años.

El cuerpo de la mujer estaba en la habitación matrimonial, mientras que el del menor en un ambiente cercano.

La hermana de Benítez declaró que Ricardo tenía problemas psiquiátricos y estaba desempleado hacía aproximadamente un año.

Los ambientes de la casa no estaban desordenados y no había denuncias previas de violencia de género.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Fernanda Billone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de San Martín, y hasta el momento la principal hipótesis apunta a que el hombre mató a su pareja e hijo y se suicidó.

Fuente: Clarín