Hay alerta amarilla por calor extremo en Buenos Aires: las zonas afectadas

NACIONALES

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó una alerta amarilla por altas temperaturas para Buenos Aires y otras tres provincias para hoy, domingo 1 de febrero.

A su vez, rige una alerta roja para La Pampa , Neuquén y Río Negro . Las últimas dos presentan también una alerta naranja por temperaturas extremas al igual que Chubut .

Este tipo de alertas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Fuente: TN