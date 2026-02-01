El boom de los influencers financieros: de los consejos para ganarle a la inflación a los tips para invertir

Con los sueldos cada vez más exigidos y en busca de soluciones que permitan sostener el nivel de vida, los argentinos se vuelcan a las redes sociales para encontrar respuestas . ¿En qué conviene invertir? ¿Es el momento de comprar dólares? ¿Qué fondos de inversión son los que rinden hoy?

Y es que, a medida que aumenta la incertidumbre, apremia la necesidad de hacer rendir cada peso, y por eso las redes sociales están hoy con una gran presencia de influencers de finanzas , quienes aportan su conocimiento para que cada vez más personas puedan aprender a invertir y planificar a su medida .

¿Por qué están funcionando? Es que combinan cercanía con lenguaje claro, y hablan desde plataformas como TikTok e Instagram . Así, con esta simpleza, están transformando la manera en que las personas se relacionan con el dinero. Más allá de hablar de productos bancarios, generan comunidad, explican conceptos complejos de forma simple y fomentan hábitos financieros más responsables.

“Cuando pensamos el marketing de influencers lo hacemos bajo la premisa de la autenticidad y la conexión real con la audiencia. Además de desarrollar contenidos para amplificar promos y novedades de producto, trabajamos una línea editorial enfocada en la educación financiera . Nuestro propósito como marca es dar acceso y, para lograrlo, es clave acercar información útil y herramientas simples para que las personas aprendan a usar mejor su plata”, define María Natalia Ruíz Roque, líder del equipo de Content de Naranja X.

Esta fintech suele recurrir a protagonistas conocidas de las redes como: Mamá ahorro, Las Gangas y otros influencers que tienen buen engagement. La clave, dice Ruíz Roque, es que usen “lenguaje simple y videos cortos para Instagram y TikTok , y compartimos consejos prácticos que van desde cómo optimizar el presupuesto, cómo aprovechar las efemérides comerciales más importantes (Hot Sale, CyberMonday y nuestros clásicos Smartes) y hasta analizar qué instrumentos financieros convienen para cierta compra o inversión. También sumamos contenido para comerciantes enfocado en acercarles buenas prácticas para hacer crecer su negocio , además de info clave sobre las soluciones de cobro”.

Además, estas influencers son una gran fuente de información para la población, pues analizan relevamientos de precios y tendencias en el consumo. Incluso, muchas veces nutren blogs en los que brinda consejos y data útil para cuidar el bolsillo .

“Nuestra premisa de generar acceso va de la mano de lo simple, de lo divertido, apela al ingenio y matchea con quienes construyen su audiencia bajo esta filosofía. La conexión genuina que cultivan los influencers abre un horizonte prometedor para favorecer la salud financiera . Este camino, donde marcas y creadores se unen para ofrecer información valiosa de manera accesible, tiene el potencial de transformar la relación de las personas con su dinero, construyendo una sociedad financieramente más capaz y empoderada”, resalta Ruíz Roque.

“Los influencers son una puerta de entrada amable porque bajan a tierra conceptos que en el pensamiento popular pueden sonar complejos o lejanos. Lo interesante es que no existe un influencer de finanzas, sino nichos muy definidos . Hay creadores que hablan a quienes trabajan por cuenta propia, otros a viajeros y también a quienes acercan el mundo cripto a públicos más técnicos. Esa segmentación hace que cada audiencia encuentre ejemplos, lenguaje y referencias con las que se siente identificada”, cuenta Manuel Beaudroit, CEO y cofundador de belo.

Entonces, una de las particularidades de los influencers en las redes es hablarle a cada comunidad con su propio lenguaje. “De hecho, en una encuesta reciente detectamos algo que refuerza la necesidad de seguir educando: el 40% de los freelancers que cobran a través de belo admitió que necesita mejorar la gestión y su relación con sus finanzas personales . Ese dato nos empuja a sumar voces expertas que aporten contenido práctico y accionable”, dice Beaudroit.

En este sentido, este experto resalta que “TikTok e Instagram aceleraron la cotidianización del tema plata. Los videos cortos y los carruseles obligan a ir al grano con tips concretos, ejemplos simples y situaciones que cualquiera vive . Esa cercanía invita a conversar sin miedo a ‘meter la pata’ con términos técnicos”.

“Por otro lado, la velocidad de estas plataformas también expone malos hábitos —poco seguimiento de gastos, falta de ahorro, poco conocimiento sobre inversión— lo que abre la puerta a poder ponerlos sobre la mesa y ofrecer alternativas más saludables ”, suma Beaudroit.

En este escenario, esta firma invitó a distintos especialistas a dar charlas en los eventos para su comunidad. ¿Los temas? Los más pedidos: fondos de emergencia y planificación para freelancers sin ingreso fijo, fondo de retiro para trabajadores independientes y economía con perspectiva de género . Para este último ítem, la invitada especial fue Laura Visco, de Amiga Hablemos de Plata, que a partir de su propia experiencia notó la importancia de que el tema del dinero esté en la agenda de los grupos de amigas, sobre todo de mujeres que muchas veces lo dejan en un segundo plano .

“Nuestro objetivo es que la comunidad se lleve conocimiento aplicable en ese mismo momento”, asegura Beaudroit.

Y lo ejemplifica con un caso concreto: “En nuestro último evento trabajamos con Tomás Pompilio (economista y docente en Economía Universidad Nacional de La Plata). Juntos salimos a preguntarles a los asistentes cómo y en qué ahorran. El resultado fue un video que revela hábitos y desafíos reales . Principalmente, los asistentes veían en su mayoría solamente al cripto y al dólar como método de inversión”, describe.

“También lanzamos un contenido en colaboración con Peperina, creadora sobre vida freelance, sobre finanzas para freelancers. Buscamos difundir la importancia de tener un fondo de emergencia , más aún cuando los ingresos no son fijos, y mostramos paso a paso cómo automatizar su ahorro con el ahorro automático de belo de forma diaria, semanal o mensual para crear su fondo de emergencia casi sin darse cuenta”, revela Beaudroit.

¿El resultado? La información provoca cambios de hábitos en muchos trabajadores independientes. “Antes, cuando me entraba un pago extra a los que esperaba en el mes, seguro me lo gastaba en algo que me diera placer: algo de ropa, una buena merienda. Hoy entendí que es mejor elegir una opción más barata para darme ese gusto y algo de ese dinero guardarlo para tener ese ahorro de emergencia ”, relata Daniela.

A su vez, Fernanda ya está probando pagar algunos servicios con sus ahorros en criptomonedas, que hasta hace dos meses ni se atrevía a tocarlos por miedo a perderlos en una mala jugada de no entender bien cómo funcionaba la cripto billetera.

Entonces, en este contexto, se vuelve vital aprender de finanzas y los influencers son grandes aliados. Pero, solo un detalle: hay que prestar real atención para consumir contenidos genuinos , y no entrar en las estafas virtuales o Ponzi, que pueden ser un mal trago para quienes lo padecen.

