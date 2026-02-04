Habló la mamá de la beba de dos meses que murió en Bahía Blanca: “El padre le golpeó la cabeza contra el piso”

NACIONALES

La mamá de Astrid , la beba de dos meses que murió en Bahía Blanca y cuyo padre fue acusado de darle una brutal golpiza, dio un impactante relato en el que brindó detalles sobre la convivencia con el presunto agresor.

Atravesada por el terrible dolor, la mujer confesó que era víctima de violencia física y psicológica por parte del sospechoso.

La beba llegó de urgencia al Hospital Municipal el 30 de enero a la madrugada, presentando un traumatismo de cráneo .

Debido a las lesiones, fue trasladada al Hospital Penna, donde precisaron que tenía muerte encefálica .

“Yo siempre fui víctima de él, me pegaba y yo lo único que quería era sacarle a la nena para que no le hiciera eso”, expresó Noelia Natalia San Gregorio , la mamá de la beba, al medio La Brújula 24 .

La mujer explicó que los maltratos se agravaron desde el nacimiento de su hija , y reveló datos estremecedores sobre el día en el que todo ocurrió.

“ Él toma cocaína , consume a diario, y la había empezado a fumar. Pero es como que se perdía, no reconocía nada. L a agarró a la beba y la ‘zamarreó’ para que no llorara y se golpeó la cabeza con el piso ”, contó.

Sobre el brutal momento, Noelia contó cómo fue su primera reacción, viendo lo que pasaba: “Astrid había quedado con la cabeza en el suelo , sentí el golpe y la agarré. Después era como que cerraba los ojos, se dormía y se despertaba ”.

La madre de la beba reclamó justicia y dijo: “Yo quiero que se haga justicia, porque me arrebató a mi hija , y que la gente no me juzgue por algo que yo no hice”.

El padre de Astrid, identificado como Juan Carlos Ferreyra , de 32 años, fue detenido por la muerte de su hija y ya tenía antecedentes penales .

Ferreyra había sido condenado a cuatro años de prisión en noviembre de 2022, por los delitos de tentativa de homicidio y daño.

El acusado fue liberado a fines de 2025, esto quiere decir que llevaba menos de un mes en libertad cuando ocurrió el brutal episodio.

Fue detenido por la policía después de un allanamiento en su casa, donde encontraron signos de violencia que correspondían a la muerte de Astrid.

Fuente: TN