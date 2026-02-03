Habló la joven que fue manoseada por un hombre en La Matanza: “¿Están esperando que viole a alguien?"

La joven que fue manoseada por un hombre en Villa Madero dijo que sigue en shock y que tiene miedo de salir a comprar por el barrio. También aseguró que el agresor tiene denuncias previas de otras víctimas.

Tatiana habló con Mediodía Noticias y contó que todo sucedió en la puerta de su casa, cuando volvía de comprarle un regalo a su mamá por el cumpleaños. En ese contexto, exigió a la Policía Bonaerense que lo detengan: “¿Están esperando que viole a alguien?“ , dijo.

La agresión sexual ocurrió el viernes, en Crovara y Blanco Escalada, pero las imágenes del ataque se dieron a conocer en las últimas horas. En los videos se ve al hombre huir a toda velocidad del lugar.

“Queremos que se haga justicia. Tengo entendido que no soy la primera, que hubo más mujeres. Yo estoy con mucho miedo, en stock. Fue muy traumático”, contó.

“Yo salí a comprar un regalo para mi mamá, que era el cumpleaños, y él me interceptó por atrás. Me tocó y se fue como si nada. Al contar mi caso, me enteré de que es el abusador del barrio que anda en bicicleta”, agregó.

“A mí me tocó, pero tiene varias denuncias ya. ¿Vamos a esperar que haya una violación? Yo tengo miedo de salir a comprar", sostuvo.

En esa misma línea, señaló: “Encima es en plena avenida Crovara, un lugar muy transitado, no puede estar pasando esto. Es zona liberada Villa Madero”, sostuvo.

También se mostró indignada por la falta de accionar policial: “Un funcionario rme dijo que ya hubo varias denuncias contra el tipo. ¿Y entonces qué estaban esperando, que yo venga con una cámara para salir a buscarlo?“.

Fuente: TN