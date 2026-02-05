Habló el juez que fue amenazado por una patota armada en los tribunales de San Martín: “Pasa todos los días”

NACIONALES

El juez Nicolás Schiavo decidió hablar después de la brutal amenaza que sufrió ayer en los tribunales de San Martín . Un grupo de unas 20 personas irrumpió a los gritos en el edificio judicial y desató una escena de máxima tensión, con el objetivo de intimidar al magistrado.

“ Lo que pasó ayer fue grave ”, sostuvo Schiavo , y agregó: “Somos funcionarios públicos al servicio de la sociedad. No voy a hacer una queja de las condiciones edilicias, pero tenemos que tomarnos esto con mucha seriedad. Esto es institucionalmente grave cuando hay un atentado a una institución pública como sucedió ”.

El juez remarcó que no se trata de una amenaza personal, sino de un problema que afecta a toda la Justicia: “No puedo especular, porque las autoridades ya están investigando. Tampoco me siento amenazado, porque es un problema institucional hacia la Justicia. Esto pasa todos los días. Ha pasado en otros departamentos judiciales. No hay que personalizar los problemas “.

Schiavo también advirtió sobre el avance del narcotráfico: “No me corresponde decirlo a mí, pero es evidente”, sostuvo.

Sobre el ataque y los agresores, contó: “Entraron esgrimiendo frases violentas. El personal intentó resguardarse y no pudo identificarlos en ese momento. Tampoco corresponde a su función hacerlo”.

El magistrado reveló que el edificio judicial carece de cámaras de seguridad y que la preocupación principal fue proteger a los empleados: “Cuando esto sucedió, yo estaba muy preocupado por el personal. Muchas veces vienen personas a protestar, pero lo de ayer fue más que una protesta. Es un problema global, que requiere un abordaje global”.

El episodio ocurrió el miércoles a las 11.30 de la mañana en la mesa de entradas del Juzgado de Garantías N°5 . Unas 20 personas irrumpieron en el edificio, exigieron ver al juez y generaron pánico entre los empleados, que improvisaron una barricada en la escalera para frenar el avance.

La violencia escaló rápidamente y los atacantes rompieron una ventana y lograron acceder al primer piso, donde funcionan otros tres juzgados. El objetivo era intimidar a Schiavo, quien había intervenido en causas que involucran a la banda.

Según fuentes judiciales, los agresores estarían vinculados a una organización que perdió armas de fuego y otros elementos durante un allanamiento realizado la semana pasada en Villa Maipú . En ese operativo, la policía detuvo a seis hombres y tres menores, todos sospechados de integrar una banda dedicada a la venta de droga.

Fuente: TN