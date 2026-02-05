Conmoción en Bariloche: encontraron muerta a una mujer de 62 años que había ido a pescar al río

Una mujer de 62 años salió a pescar y horas más tarde fue encontrada muerta en el río Manso , al sur de Bariloche. Ahora la policía intenta determinar las causas del fallecimiento.

De acuerdo a la información publicada por el medio El Once , la víctima había salido de su casa el martes cerca de las 19 con la intención de pescar en un tramo de la Ruta Provincial 83, a la altura del kilómetro 25,5.

Sin embargo, como con el correr de las horas no regresó, su pareja dio aviso a las autoridades y se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda.

El despliegue comenzó durante la noche e incluyó el uso de drones y la intervención de personal especializado.

Pero las intensas lluvias y las malas condiciones climáticas obligaron a suspender los rastrillajes alrededor de las 4.

A causa de ello, las tareas se retomaron a primera hora del miércoles, con la participación de baquianos de la zona, efectivos de la Patrulla de Montaña, Bomberos de Rescate de El Bolsón y personal de la Comisaría 12.

Tras casi dos horas de búsqueda por tierra, el cuerpo fue localizado cerca de las 8. Posteriormente, las autoridades confirmaron que se trataba de la mujer que era intensamente buscada, identificada como Cecilia María Grandval, quien nació en la ciudad de Concordia, Entre Ríos.

De acuerdo a lo especificado por Diario Río Negro, las primeras evaluaciones indican que la víctima habría sufrido un paro cardíaco mientras se encontraba en el agua y que la corriente del río la arrastró varios kilómetros hasta el punto donde finalmente fue hallada.

Además, se informó que el cuerpo presentaba hematomas en ambas rodillas, compatibles con un golpe producto de una caída directa al cauce del río.

En la orilla, cerca del lugar donde se presume que Grandval cayó al agua, fue encontrada una caña de pescar . Las pericias no detectaron signos de violencia, resistencia ni indicios de algún hecho delictivo.

En la zona del hallazgo trabajó el Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el deceso.

La investigación continúa a cargo de la Policía de Río Negro, que hasta el momento no brindó mayores precisiones sobre las circunstancias del hecho.

El operativo fue coordinado entre distintos organismos de rescate y seguridad, entre ellos personal especializado y voluntarios locales ante emergencias en la región patagónica.

Fuente: TN