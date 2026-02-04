Guardar el queso con una cucharada de azúcar: qué beneficios tiene

Cuando abrimos un queso , hay que tener mucho cuidado en que no se eche a perder a los pocos días. Para ello, existe un truco casero para el que necesitás un ingrediente que usas en tus infusiones y comidas dulces: el azúcar .
Este método natural consiste en poner una cucharada de azúcar en el recipiente donde guardás el queso .
El azúcar posee propiedades que absorben la humedad , uno de los factores principales que favorece la aparición de hongos y moho en los lácteos.
Cuando esta humedad se reduce, se dificulta el desarrollo de microorganismos que pueden arruinar tu queso y afectar su sabor.
Para que este truco sea efectivo, es importante que el lácteo esté envuelto en papel manteca o papel para queso .
Este truco es ideal para quesos blandos y semiduros , como el queso fresco, el cremoso, el port salut o el cuartirolo. También puede usarse con quesos duros, aunque suelen durar más tiempo sin ayuda .
Fuente: TN
