Giro sorpresivo en la investigación por la muerte de un agente penitenciario: su hermana fue detenida

NACIONALES

Un agente penitenciario de 45 años murió luego de haber sido baleado en la cabeza cuando estaba en su casa en la ciudad de Posadas, en Misiones . La investigación, que inicialmente buscaba determinar si fue un suicidio, dio un giro en las últimas horas con la detención de su hermana , señalada como la principal sospechosa.

La investigación empezó el 6 de febrero, cuando una mujer alertó a las autoridades que había encontrado a su hermano herido en una casa ubicada en el cruce de la calle Puerto Rico y la avenida Alicia Moreau de Justo. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Madariaga, donde quedó internado en terapia intensiva con un traumatismo craneoencefálico severo .

Pese a los esfuerzos de los médicos, su estado era crítico y murió seis días después por una falla multiorgánica .

Con el avance de la investigación, confirmaron que la víctima era Julio César Argüello, un agente del Servicio Penitenciario Provincial (SPP). Los estudios médicos habían detectado fragmentos metálicos en el cráneo compatbiles con un disparo, pero en su casa no había ninguna arma de fuego .

Los peritos trabajaron en la escena y detectaron restos de pólvora en las manos del hombre , aunque ese resultado no permitió determinar si él mismo había disparado. Además, los investigadores encontraron la casa revuelta, con muebles desplazados y objetos fuera de lugar.

Las cámaras de seguridad en la zona también aportaron nuevos datos. Las imágenes muestran a Argüello cuando llegó a su casa cerca de las 6:20, golpeó el portón de ingreso y gritó frases como “ váyanse de acá ”. Luego aparece inquieto, mirando en distintas direcciones y aparentemente hablando con alguien que no se ve.

Unos 20 minutos más tarde, fue la llegada de su hermana , Lidia Argüello, que dio aviso a la Policía sobre el estado del agente. Sin embargo, ese dato generó sospechas.

La autopsia determinó que el hombre recibió un único disparo en la zona parietal derecha de la cabeza, con un arma calibre .32, informaron medios locales. Esto confirmó que fue una muerte violenta .

A partir de esa información, hubo un allanamiento en la casa de la mujer. Allí, los policías encontraron un revólver calibre .32 que habría sido utilizada en el hecho . Con esa evidencia y otros elementos reunidos en la causa, la hermana de la víctima fue detenida.

La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción 7, subrogado por el juez Fernando Luis Verón, que ahora busca determinar las circunstancias del episodio y si hubo participación de terceros.

Fuente: TN