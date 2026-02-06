General Rodríguez: tres ladrones le apuntaron con un arma al dueño de un almacén para robarle

NACIONALES

Tres delincuentes entraron a robar a un almacén en General Rodríguez, le apuntaron con un arma al dueño, amenazaron con matarlo y se llevaron la recaudación del día. Todo pasó cuando el comercio estaba lleno de clientes, entre ellos una nena que presenció el hecho aterrorizada.

El dramático episodio ocurrió durante la noche del pasado 30 de enero, al rededor de las 21.45 en un comercio ubicado en la calle Coronado entre Salta y Chubut del Barrio Villa Vengochea. Los ladrones eran al menos tres, estaban armados y actuaron con el rostro cubierto .

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en el lugar. En las imágenes se observa a los delincuentes entrar al almacén y arrebatarle los celulares a un mujer y a su hija que esperaban para ser atendidas . También se ve a una nena que cuando advierte el peligro se acerca a su mamá y la abraza .

Con extrema violencia, armas y amenazas, los ladrones se llevan dinero y objetos de valor: “Los teléfonos también, dale que estado mio esto eh, no te hagas el bo** o te vuelo”, le dijo uno de los ladrones a un empleado que se encontraba detrás del mostrador.

Cuando parecía que el terror había terminado, volvieron por más. Uno de ellos fue directo a la góndola de bebidas alcohólicas y agarró tres botellas. A continuación, se dieron a la fuga en un auto de color claro, algunos testigos indicaron que era blanco y otros dijeron que era gris.

El hecho fue denunciado por el titular del almacén, quien declaró ante las autoridades que los ladrones se llevaron una suma de 830 mil pesos en efectivo, celulares del personal del comercio y de los clientes, unos 60 paquetes de cigarrillos de diversas marcas y bebidas alcohólicas.

Según precisó el denunciante, uno de los delincuentes tenía entre 30 y 35 años, mientras que los otros dos aparentaban ser más jóvenes, de unos 18 años.

El caso está siendo investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 Descentralizada y del Juzgado de Garantías N° 2, ambos del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

Fuente: TN