Mataron a un jubilado de 80 años en un violento asalto

Un jubilado de 80 años, identificado como Julio, fue asesinado durante un violento asalto en su casa de Roque Arias y Williams, en barrio Ameghino Norte, al extremo oeste de la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes y conmocionó a la capital.

Según los primeros datos de la investigación, delincuentes habrían saltado el portón de la casa con intenciones de robo. En ese contexto, el hombre intentó resistirse y fue golpeado con violencia, lo que habría provocado que sufriera un infarto.

El ataque y el desesperado intento por salvarlo

De acuerdo a la primera información policial, los ladrones buscaban robar un auto y electrodomésticos, aunque no llegaron a llevarse nada. Cuando los efectivos arribaron al lugar, encontraron a Julio tendido en el patio, mientras intentaban reanimarlo con maniobras de RCP.

La hija de la víctima, Jacqueline, llegó a la vivienda cuando su padre aún estaba con vida. Entre lágrimas, expresó su dolor y bronca por lo sucedido y aseguró que el ataque fue especialmente violento.

“Me lo mataron, hay mucha sangre, tenía muchos golpes, no tenía plata, no sé por qué se ensañaron así con mi papá”, dijo Jacqueline en diálogo con Radio Mitre Córdoba, conmocionada por el crimen.

Julio había sido asaltado hacía sólo siete días. La familia cree quelos responsables podrían ser personas del barrio. La causa quedó en manos de la Justicia de Córdoba, que investiga el hecho y busca identificar a los autores del ataque.