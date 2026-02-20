Frotar una vela blanca en el marco de la puerta de entrada: qué significa y cuándo se hace

Frotar una vela blanca en la puerta de entrada parece algo extraño, pero es un gesto que cada vez es elegido por más personas. Según algunas creencias, está cargado de tradición y tiene un significado.

La puerta de entrada es mucho más que un acceso físico, es el límite simbólico entre el afuera y el adentro , el punto por donde entran y salen las energías.

En este contexto, la vela blanca representa purificación, protección, paz y armonía . Al deslizarla por el marco, muchos creen que ayuda a bloquear las malas vibras o energías negativas que puedan ingresar al hogar.

